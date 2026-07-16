Появилось предупреждение о плановых графиках отключения света в Кировоградской области на 17 июля

Графики отключения света в Кировоградской области на 17 июля продлятся много часов подряд, сообщает издание Politeka.net.

Появилось предупреждение о плановых графиках отключения света в Кировоградской области на 17 июля, которые пройдут в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей. Такие мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения, модернизацию оборудования и предотвращение возможных аварийных ситуаций.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», с 09:00 до 20:00 часов, то есть до самого вечера, без электроэнергии временно останутся отдельные потребители в селе Дача по адресам:

Польова — 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17



Также в селе Любивка с 09:00 до 20:00 часа отключения коснутся части домов. Обесточенными будут такие улицы

Нагирна — 2, 3, 9, 13

Схидна — 16, 18, 20, 22, 24, 26

Кроме этого, графики отключения света в Кировоградской области на 17 июля коснутся села Родныкивка, где ограничения будут продолжаться с 09:00 до 20:00 по адресу:

Садова — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21

Ограничения будут действовать в селе Успенка с 09:00 до 20:00, однако только на улице:

Прыднипровська — 75, 79, 80, 81, 83, 85, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 118, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140

В селе Куцеволивка электроснабжение временно прекратят с 09:00–18:00 для отдельных адресов:

Центральна — 75, 80А, 82, 85, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115

Также плановые работы будут проводиться в селе Олександривка, где без света с 09:00–18:00 останутся отдельные домовладения по следующим адресам:

Благовисна — 1, 2

Володымырська — 28Б

Незалежности Украины — 35, 37, 41, 43, 45.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: цены бьют рекорды.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: известно о самой распространенной причине, по которой можно потерять выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: как изменилась цена.