З'явилося попередження про планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 17 липня

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 17 липня буду тривати багато годин поспіль, повідомляє видання Politeka.net.

З'явилося попередження про планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 17 липня, які відбудуться у зв'язку з проведенням ремонтних та профілактичних робіт на об'єктах електромереж. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання, модернізацію обладнання та запобігання можливим аварійним ситуаціям.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», з 09:00 до 20:00 години, тобто до самого вечора, без електроенергії тимчасово залишаться окремі споживачі в cелі Дача за адресами:

Польова — 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17

Також у селі Любівка з 09:00 до 20:00 години відключення торкнуться частини будинків. Знеструмленими будуть такі вулиці

Нагірна — 2, 3, 9, 13

Східна — 16, 18, 20, 22, 24, 26

Крім цього, графіки відключення світла у Кіровоградській області на 17 липня торкнуться села Родниківка, де обмеження триватимуть з 09:00 до 20:00 години за адресою:

Садова — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21

Обмеження будуть діяти в селі Успенка з 09:00 до 20:00 години, проте лише на вулиці:

Придніпровська — 75, 79, 80, 81, 83, 85, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 118, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140

У селі Куцеволівка електропостачання тимчасово припинять з 09:00–18:00 для окремих адрес:

Центральна — 75, 80А, 82, 85, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115

Також планові роботи проводитимуться у селі Олександрівка, де без світла з 09:00–18:00 залишаться окремі домоволодіння за наступними адресами:

Благовісна — 1, 2

Володимирська — 28Б

Незалежності України — 35, 37, 41, 43, 45.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: ціни бʼють рекорди.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: відомо про найпоширенішу причину, через яку можна втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: як саме змінилася ціна.