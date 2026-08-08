Местные власти не исключают, что в будущем ситуацию с подорожанием проезда в Николаевской области придется пересмотреть.

В Вознесенске Николаевской области изменилась стоимость поездок в городском общественном транспорте, исполнительный комитет городского совета утвердил удорожание проезда, сообщает Politeka.net.

Теперь пассажирам за одну поездку придется платить 20 гривен. Для граждан, пользующихся правом на льготную перевозку, установлена ​​вдвое меньшая сумма — 10 гривен.

Решение о пересмотре оплаты было принято на фоне увеличения расходов перевозчиков. На себестоимость транспортных услуг повлияли цены на горючее, комплектующие и запчасти, обслуживание автобусов, ремонт техники и затраты на оплату труда.

В мэрии отмечают, что подорожание проезда в Николаевской области должно помочь перевозчикам поддерживать транспорт в рабочем состоянии. Речь идет, в частности, о проведении необходимого технического обслуживания, устранении неисправностей и обеспечении регулярного выхода автобусов на маршруты.

Обновленные расценки распространяются на городские автобусные направления общины и применяются при расчетах с пассажирами. Представители транспортной сферы считают, что установленный тариф отвечает нынешнему уровню расходов на организацию перевозок.

В то же время в городских властях не исключают, что в будущем ситуацию придется пересмотреть. Окончательные решения будут зависеть от того, как будут изменяться цены на горючее, запчасти, ремонтные материалы и другие составляющие транспортных расходов. Пока дополнительных решений относительно нового повышения стоимости поездок нет.

Жителям Вознесенского общества советуют перед планированием поездки проверять актуальное расписание и режим работы нужного маршрута. В местной администрации подчеркивают, что надлежащее финансирование транспортной отрасли необходимо для сохранения стабильного сообщения между районами города.

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