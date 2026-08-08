В Вознесенске Николаевской области изменилась стоимость поездок в городском общественном транспорте, исполнительный комитет городского совета утвердил удорожание проезда, сообщает Politeka.net.
Теперь пассажирам за одну поездку придется платить 20 гривен. Для граждан, пользующихся правом на льготную перевозку, установлена вдвое меньшая сумма — 10 гривен.
Решение о пересмотре оплаты было принято на фоне увеличения расходов перевозчиков. На себестоимость транспортных услуг повлияли цены на горючее, комплектующие и запчасти, обслуживание автобусов, ремонт техники и затраты на оплату труда.
В мэрии отмечают, что подорожание проезда в Николаевской области должно помочь перевозчикам поддерживать транспорт в рабочем состоянии. Речь идет, в частности, о проведении необходимого технического обслуживания, устранении неисправностей и обеспечении регулярного выхода автобусов на маршруты.
Обновленные расценки распространяются на городские автобусные направления общины и применяются при расчетах с пассажирами. Представители транспортной сферы считают, что установленный тариф отвечает нынешнему уровню расходов на организацию перевозок.
В то же время в городских властях не исключают, что в будущем ситуацию придется пересмотреть. Окончательные решения будут зависеть от того, как будут изменяться цены на горючее, запчасти, ремонтные материалы и другие составляющие транспортных расходов. Пока дополнительных решений относительно нового повышения стоимости поездок нет.
Жителям Вознесенского общества советуют перед планированием поездки проверять актуальное расписание и режим работы нужного маршрута. В местной администрации подчеркивают, что надлежащее финансирование транспортной отрасли необходимо для сохранения стабильного сообщения между районами города.
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