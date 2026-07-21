Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области объясняют увеличением расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области пока не повлияло на большинство июльских платежек, хотя отдельные предложения по пересмотру стоимости еще находятся на рассмотрении, сообщает Politeka.net.

Для населения Одессы основные расценки остаются в силе. Представители профильных служб продолжают прорабатывать возможные изменения, однако новые решения еще не вступили в силу.

Вывоз бытовых отходов оплачивается по предварительным ставкам. Сумма зависит от исполнителя, обслуживающего конкретное здание или частный сектор.

Электроэнергия стоит 4,32 гривны за киловатт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время действует тариф 2,16 гривны, что позволяет снизить расходы.

Газ от поставщика «Нафтогаз» и дальше продают по 7,96 гривны за кубометр. Отдельно потребители оплачивают услугу распределения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области может относиться к водоснабжению. На обсуждении находится проект, предусматривающий установление цены 93,66 гривны за кубометр по НДС.

Вода вместе с водоотводом обходится примерно в 35,16 гривны за кубометр. Дополнительно предусмотрена абонентская плата за обслуживание сети в размере 94,38 гривны.

Инициаторы пересмотра объясняют необходимость корректировки ростом затрат на электроэнергию, горючее, ремонт оборудования и содержание инфраструктуры. Окончательное решение еще не принято, поэтому жители пока платят по действующим расценкам.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями городских властей и коммунальных предприятий, ведь после принятия решения новые расценки могут вступить в силу в установленном порядке.

Источник: novyny.live

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