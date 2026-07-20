Подорожание проезда в Николаевской области официально вступило в силу в Вознесенске, где с 1 июля ввели новые тарифы на городские автобусные перевозки, сообщает Politeka.net.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета . Теперь обновленная стоимость действует на всех автобусных маршрутах общины.

Согласно принятым расценкам, одна поездка для большинства пассажиров стоит 20 гривен. Для граждан, имеющих право на льготы, оставили отдельный тариф – 10 гривен.

В городской администрации объяснили, что пересмотр стоимости явился следствием увеличения расходов перевозчиков. Больше всего на себестоимость повлияли более дорогое горючее, запасные части, ремонт подвижного состава, техническое обслуживание и повышение затрат на оплату труда.

Подорожание проезда в Николаевской области должностные лица объясняют необходимостью обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта. Обновленные тарифы позволят поддерживать автобусы в надлежащем техническом состоянии, своевременно проводить ремонтные работы и сохранять регулярность маршрутов.

В обществе подчеркивают, что новые расценки действуют с начала июля 2026 года. Если расходы перевозчиков будут продолжать расти, вопросы повторного пересмотра могут снова вынести на рассмотрение исполнительного комитета.

Жителям рекомендуют перед поездкой уточнять актуальную стоимость на своем маршруте во избежание недоразумений при оплате. В городских властях также отмечают, что стабильное финансирование пассажирских перевозок является одним из ключевых факторов непрерывного транспортного сообщения.

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