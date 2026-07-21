Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляются только при регистрации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области продолжают предоставлять в рамках гуманитарных программ, реализующих благотворительные фонды, продовольственные банки и местные социальные инициативы, сообщает Politeka.net.

Поддержка предназначена для внутренне перемещенных лиц, людей преклонных лет, граждан с инвалидностью, многодетных семей и других социально уязвимых категорий. В зависимости от возможностей организаторов заявителям выдают продуктовые пакеты или снабжают горячими блюдами.

В редких случаях вес наборов может достигать 30 килограммов. Такой формат помогает быстрее реагировать на потребности разных семей и снабжать их самыми необходимыми товарами.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляют после регистрации и подтверждения права на участие в соответствующей программе. Представители социальной сферы отмечают, что часть жителей до сих пор не пользуется этой возможностью из-за недостаточной осведомленности.

Состав комплектов зависит от имеющихся гуманитарных поставок. Чаще всего в них включают крупы, макаронные изделия, муку, подсолнечное масло, сахар, соль, консервы и отдельные средства личной гигиены.

Продовольственные банки формируют запасы за счет продовольственных товаров, которые передают производители и торговые сети. Перед распределением всю продукцию проверяют на соответствие требованиям безопасности.

Организаторы отмечают, что продукты с просроченным сроком годности к выдаче не допускаются. Контроль качества осуществляется на всех этапах подготовки гуманитарных грузов.

Координацию работы обеспечивают благотворительные организации в сотрудничестве с сообществами и социальными службами. Актуальную информацию о графиках выдачи, перечне документов и возможных изменениях рекомендуют отслеживать через официальные сообщения организаторов.

Источник: 24 канал

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