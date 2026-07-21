Украинцам следует быть готовыми к плановым графикам отключения света в Запорожье, введенным на 22 июля

Жителей Запорожья предупредили о новых графиках отключения света, которые будут действовать 22 июля по десяткам адресов, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье на 22 июля продлятся из-за плановых и ремонтных работ. Горожанам нужно заранее подготовиться к возможным неудобствам: зарядить мобильные телефоны, павербанки, фонари и другие необходимые устройства, а также учесть графики обесточений при планировании своих дел.

По информации АТ «Запорожьеоблэнерго», 22 июля с 10:00 до 17:00 в связи с плановым ремонтом электрооборудования без света временно останутся жители улиц:

Видома (Цетральна): 11, 9

Зелена: 1–5, 4–6, 10, 39, 7а, 7б, 7в, 6в, 8, 7, 2

Краевыдна (Ленська): 19, 20а(д39, 14, 25, 24, ), 20Акв-1, 2, 18Н, 5

Набережна: 19, 17д, 17б, 17в, 19а

Розвагы: 12, 17-19, 19/1, 16, 21-25, 27а, 27б, 28а, 34, 25а, 28, 27

Санаторна: 21, 26

Кроме того, плановые ремонтные работы продлятся с 09:00 до 17:00. В настоящее время электроснабжение будет временно прекращено для части домов, расположенных по следующим адресам:

Академика Амосова (Кирова): 75, 83

Академика Муравченка: 5а

Анатолия Соловяненка (Адмирала Ушакова): 208-262

Благовищенська (Ілліча): 2

Брюлова: 10, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 13, 17а, 17Б, 17б, 2, 2А, 8а, 4, 9

Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 199-221

Господарча: 1-19, 2а

Зачиняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Кыбальчыча: 1-51, 2-54

Кракивська (Воронихина): 3, 4, 6 (п.1)

Кругова: 171, 173

Новоселивська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15

Перспектывна: 10, 39, 41

Радисна: 3

Фильтрова: 29-41, 44-58

Финансова: 116, 126-174, 145-213

пр. Моторобудивныкив: 48, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 58, 60, 56а

шосе Пивничне: 15, 3Г, 5, 5А, 1, 17, 1А.

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