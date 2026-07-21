Жителей Запорожья предупредили о новых графиках отключения света, которые будут действовать 22 июля по десяткам адресов, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье на 22 июля продлятся из-за плановых и ремонтных работ. Горожанам нужно заранее подготовиться к возможным неудобствам: зарядить мобильные телефоны, павербанки, фонари и другие необходимые устройства, а также учесть графики обесточений при планировании своих дел.

По информации АТ «Запорожьеоблэнерго», 22 июля с 10:00 до 17:00 в связи с плановым ремонтом электрооборудования без света временно останутся жители улиц:

  • Видома (Цетральна): 11, 9
  • Зелена: 1–5, 4–6, 10, 39, 7а, 7б, 7в, 6в, 8, 7, 2
  • Краевыдна (Ленська): 19, 20а(д39, 14, 25, 24, ), 20Акв-1, 2, 18Н, 5
  • Набережна: 19, 17д, 17б, 17в, 19а
  • Розвагы: 12, 17-19, 19/1, 16, 21-25, 27а, 27б, 28а, 34, 25а, 28, 27
  • Санаторна: 21, 26

электричество, электроэнергия, свет

Кроме того, плановые ремонтные работы продлятся с 09:00 до 17:00. В настоящее время электроснабжение будет временно прекращено для части домов, расположенных по следующим адресам:

  • Академика Амосова (Кирова): 75, 83
  • Академика Муравченка: 5а
  • Анатолия Соловяненка (Адмирала Ушакова): 208-262
  • Благовищенська (Ілліча): 2
  • Брюлова: 10, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 13, 17а, 17Б, 17б, 2, 2А, 8а, 4, 9
  • Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 199-221
  • Господарча: 1-19, 2а
  • Зачиняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
  • Кыбальчыча: 1-51, 2-54
  • Кракивська (Воронихина): 3, 4, 6 (п.1)
  • Кругова: 171, 173
  • Новоселивська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15
  • Перспектывна: 10, 39, 41
  • Радисна: 3
  • Фильтрова: 29-41, 44-58
  • Финансова: 116, 126-174, 145-213
  • пр. Моторобудивныкив: 48, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 58, 60, 56а
  • шосе Пивничне: 15, 3Г, 5, 5А, 1, 17, 1А.

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