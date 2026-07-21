Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області пояснюють збільшенням витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області поки що не вплинуло на більшість липневих платіжок, хоча окремі пропозиції щодо перегляду вартості ще перебувають на розгляді, повідомляє Politeka.net.

Для населення Одеси основні розцінки залишаються чинними. Представники профільних служб продовжують опрацьовувати можливі зміни, однак нові рішення ще не набрали сили.

Вивезення побутових відходів оплачується за попередніми ставками. Сума залежить від виконавця, який обслуговує конкретний будинок або приватний сектор.

Електроенергія коштує 4,32 гривні за кіловат-годину. Для власників двозонних лічильників у нічний час діє тариф 2,16 гривні, що дозволяє зменшити витрати.

Газ від постачальника «Нафтогаз» і надалі продають по 7,96 гривні за кубометр. Окремо споживачі оплачують послугу розподілу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області може стосуватися водопостачання. На обговоренні перебуває проєкт, який передбачає встановлення ціни 93,66 гривні за кубометр із ПДВ.

Наразі вода разом із водовідведенням обходиться приблизно у 35,16 гривні за кубометр. Додатково передбачена абонентська плата за обслуговування мереж у розмірі 94,38 гривні.

Ініціатори перегляду пояснюють необхідність коригування зростанням витрат на електроенергію, пальне, ремонт обладнання та утримання інфраструктури. Остаточне рішення ще не ухвалене, тому мешканці поки сплачують за чинними розцінками.

Жителям радять стежити за офіційними повідомленнями міської влади та комунальних підприємств, адже після ухвалення рішення нові розцінки можуть набути чинності в установленому порядку.

Джерело: novyny.live

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