Прибавка к пенсии в Днепре доступна не всем украинцам, а лишь отдельным категориям.

Надбавка к пенсии в Днепре доступна гражданам, имеющим особые заслуги перед Украиной и отвечающим требованиям профильного законодательства, сообщает Politeka.net.

Речь идет о специальной доплате, которую назначают отдельным категориям украинцев вместе с основной пенсионной выплатой. Порядок ее начисления определяет Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Получить такую ​​поддержку могут Герои Украины, кавалеры государственных наград, ветераны войны с отличиями, выдающиеся спортсмены, космонавты, лауреаты государственных премий, а также родители, воспитавшие пятерых и более детей. В список также входят реабилитированные борцы за независимость Украины XX века.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Размер доплаты зависит от оснований ее назначения. Для большинства получателей сумма составляет от 23 до 40 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Для отдельной категории борцов за независимость действует специальный механизм расчета.

Прибавка к пенсии в Днепре оформляется после подачи заявления и документов, подтверждающих соответствующий статус. Обращение можно подать лично через электронные сервисы или отправить по почте.

Если пакета документов недостаточно, заявителю сообщают о необходимости предоставить дополнительные подтверждения. При подаче отсутствующих бумаг в течение трех месяцев дата первичного обращения сохраняется.

Для борцов за независимость Украины XX века после ежегодного повышения с 1 марта 2026 размер выплаты составляет 5667,51 гривны. Перерасчет проводят в соответствии с правительственными решениями.

Отдельные гарантии также предусмотрены для нетрудоспособных членов семьи умершего получателя, которые могут претендовать на часть установленной доплаты.

Специалисты советуют заблаговременно проверить наличие всех необходимых документов во избежание задержек при оформлении выплат.

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