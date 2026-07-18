Дефицит продуктов в Одесской области связан с завершением реализации прошлогоднего урожая и постепенным истощением переходных запасов.

Дефицит продуктов в Одесской области отразился на рынке овощей из-за стремительного сокращения запасов прошлогодней моркови, сообщает Politeka.net.

Это уже повлияло на ассортимент в магазинах и повлекло за собой изменения ценовой ситуации.

По данным мониторинга, производители реализуют остатки прошлогодней моркови по цене от 13 до 20 гривен за килограмм. Такие показатели свидетельствуют о быстром исчерпании складских резервов и постепенном уменьшении доступных объемов.

Представители отрасли отмечают, что в последние дни количество товара на рынке продолжает сокращаться. В то же время, оптовые покупатели и крупные торговые сети активизировали закупки, поэтому свободные партии раскупают значительно быстрее.

Фермеры сообщают, что большинство овощехранилищ почти опустели. Из-за меньшего количества поставщиков ситуация стала более чувствительна к любым колебаниям спроса.

Эксперты объясняют, что Дефицит продуктов в Одесской области связан с завершением реализации прошлогоднего урожая и постепенным истощением переходных запасов, ранее сдерживавших рост стоимости.

Несмотря на нынешнюю тенденцию, морковь все еще стоит дешевле, чем за аналогичный период в прошлом году. Специалисты связывают это с большими запасами, сформированными в начале сезона.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время рыночная ситуация будет оставаться относительно стабильной. Дальнейшая динамика зависит от темпов поступления нового урожая, логистики и скорости пополнения торговых сетей свежей продукцией.

По оценкам специалистов, с увеличением предложения нового урожая выбор для покупателей будет постепенно расширяться, что будет способствовать стабилизации рынка.

Источник: east-fruit

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: при каких условиях можно рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.