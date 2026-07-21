Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске получила очередное обновление, сообщает Politeka.net.

В городе начали тестирование 30-дневного безлимитного проездного для владельцев транспортной карты «Галка».

Новый сервис ориентирован прежде всего на пассажиров, ежедневно пользующихся коммунальными автобусами и троллейбусами. Пока возможность работает в тестовом режиме, а после активации абонемента его владелец может без ограничений совершать поездки в течение следующих 30 дней без дополнительных затрат.

В городских властях объяснили, что решение приняли после многочисленных обращений жителей, которые просили ввести более выгодный формат для регулярного пользования общественным транспортом. Именно поэтому новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске пополнилась долгосрочным абонементом, который поможет снизить ежемесячные расходы активных пассажиров.

По расчетам специалистов, если одна поездка стоит 15 гривен, безлимитный пакет полностью окупается приблизительно после 50 поездок. После этого все последующие передвижения до истечения срока его действия не потребуют никакой доплаты.

В мэрии также ожидают, что нововведение будет способствовать популяризации безналичных расчетов, сократит время посадки, уменьшит использование наличных денег и позволит более точно анализировать пассажиропоток для дальнейшего совершенствования маршрутной сети.

Тестовый период позволит проверить стабильность работы сервиса, учесть отзывы пользователей и при необходимости внести технические коррективы перед полноценным запуском. Если испытание успешно завершится, новый проездной станет постоянной частью транспортной системы города.

Источник: pravda

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