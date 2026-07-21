Подорожание продуктов в Одесской области продолжает оказывать влияние на потребительский рынок, причем наиболее заметный рост цен наблюдается в мясной категории, сообщает Politeka.

Одним из лидеров по темпам удорожания стали сардельки «Алан Женевские с сыром». В настоящее время средняя стоимость продукта составляет 543,33 гривны за килограмм, что на 86,83 гривны больше по сравнению с прошлым месяцем. В разных торговых сетях цены варьируются от 507 до 599 гривен за килограмм.

Рост цен коснулся и свиных ребер. В среднем килограмм этого продукта стоит 229,80 грн. За последние четыре недели цена повысилась на 1,83 гривны, хотя, в зависимости от магазина, стоимость колеблется от 215,90 до 239,50 гривны за килограмм.

Подорожала также свинина для шашлыка. Средний ценник достиг 237,57 гривны за килограмм, что на 6,60 гривни больше месяца назад. В торговых сетях цены могут существенно отличаться – от 217,36 до 249 гривен за килограмм.

Специалисты отмечают, что динамика подорожания мясных продуктов в Одесской области остается неравномерной. Наибольший рост демонстрируют именно мясо, в то время как бакалейная и молочная группы дорожают гораздо медленнее.

На формирование стоимости влияют затраты производителей, логистика, цены на сырье, объемы и маркетинговая политика торговых сетей. Именно поэтому разница в стоимости одного и того же товара в разных магазинах может быть достаточно ощутима.

Эксперты советуют потребителям следить за акционными предложениями и сравнивать цены в разных супермаркетах. Такой подход помогает уменьшить расходы и более рационально планировать семейный бюджет в условиях дальнейших колебаний цен на продовольственном рынке.

Источник: Минфин

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