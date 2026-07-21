После завершения ремонтных работ графики отключения света в Черниговской области на 22 июля перестанут действовать.

Графики отключения света были запланированы на 22 июля и пройдут по многим адресам в Черниговской области, пишет Politeka.net.

Графики отключения света на 22 июля продлятся в нескольких населенных пунктах Черниговской области, поэтому потребителям рекомендуют заранее подготовиться к возможным неудобствам, зарядить необходимые устройства и учесть время обесточений при планировании дня.

По данным АО «Черниговоблэнерго», самые продолжительные отключения запланированы в поселке Варва, где электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 19:00. Без света временно останутся отдельные дома на улицах:

2-й Мыру — 1, 2, 3, 10/3, 12А, 14, 14А, 16/12, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40/9, 42, 46, 46Б, 48А, 48Б, 48В, 50, 52, 54, 54/22, 56, 58, 60, 62, 64А

Вячеслава Носенка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 8, 10, 12, 14

Зарична — 3А

Захысныкив Украины — 1

Злагоды — 31/2

И. Кондратця — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43

Лютневого Повстання — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23

Маяковського — 2

Мыру — 4, 8, 9, 10, 12, 14, 14А, 16, 16А, 18, 18А, 22, 24, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 46, 48, 48/47, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62/1, 64, 64А, 74

Пылыпенко — 1, 3, 5, 8, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 40А, 42, 44

Промыслова — 17

Репина — 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

Садова — 1, 1А, 2, 3А, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Шевченка — 17, 18, 23, 23А, 30, 31, 33, 34, 35, 38А, 39

Шевченко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 36А, 37, 39

Также с 09:00 до 19:00 плановые ремонтные работы на воздушной линии электропередачи будут проводиться в городе Остер. В настоящее время электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей на улицах:

Бондаривська — 2А

Довженка — 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 42, 45, 45А

Оболонська — 1А, 7

Кроме того, с 09:00 до 18:00 плановые отключения запланированы в селе Одынци. Из-за ремонта воздушной линии электропередачи без электроэнергии останутся отдельные дома на улицах:

Героив Азову — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19

Леси Украинкы — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Центральна — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Шевченка — 10

пров. Садовый — 1, 2, 3, 4, 5.

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