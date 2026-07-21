Прибавку к пенсии в Одесской области могут оформить только отдельные категории украинцев.

Надбавка к пенсии в Одесской области предусмотрена для граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной и отвечающих критериям, определенным законодательством, сообщает Politeka.net.

Доплата назначается раздельно от основной пенсионной выплаты. Ее порядок регулирует Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Воспользоваться таким правом могут Герои Украины, ветераны войны с соответствующими государственными наградами, выдающиеся спортсмены, космонавты, лауреаты государственных премий, лица со званиями «народный» или «заслуженный», а также матери, воспитавшие пятерых детей. К этому списку относятся и реабилитированные борцы за независимость Украины XX века.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Размер доплаты определяют в зависимости от оснований ее назначения. Для большинства категорий он составляет от 23 до 40 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Для отдельной группы борцов за независимость действует особый порядок начисления.

Надбавка к пенсии в Одесской области оформляется после подачи заявления вместе с документами, подтверждающими право на его получение. Обращение принимают лично, через электронные сервисы или по почтовой отправке.

Если пакет документов окажется неполным, Пенсионный фонд уведомит заявителя о необходимости предоставить дополнительные подтверждения. При их представлении в течение трех месяцев дата первичного обращения не меняется.

Для борцов за независимость Украины XX века после ежегодного пересчета с 1 марта 2026 года соответствующая выплата составляет 5667,51 грн. В дальнейшем ее размер пересматривается после изменения прожиточного минимума или принятия соответствующих правительственных решений.

Право на часть такой доплаты могут иметь и нетрудоспособные члены семьи умершего получателя в соответствии с установленными нормами.

Специалисты рекомендуют заранее проверить комплект документов во избежание задержек при оформлении и назначении выплаты.

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