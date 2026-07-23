Дефицит продуктов в Кировоградской области может сказаться на стоимости отдельных продовольственных товаров.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может стать одним из последствий неблагоприятных погодных условий, которые этим летом создают серьезные риски для урожая кукурузы и подсолнечника в Украине, сообщает Politeka.net.

По оценкам аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максима Гопки, в случае длительной засухи потери урожайности кукурузы могут достигнуть 20%, а подсолнечнику - около 15%. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба УКАБ.

Эксперт отмечает, что во второй половине 2026 года возможно формирование климатического явления Эль-Ниньо. В то же время, его появление не означает автоматического развития масштабной засухи, ведь решающее значение будет иметь температура воздуха, количество осадков и продолжительность антициклонов в июле и августе.

Наиболее чувствительной к недостатку влаги остается кукуруза, особенно при цветении и формировании зерна. Подсолнечник считается более стойким, однако длительные волны жары также способны существенно снизить его производительность.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может сказаться на стоимости отдельных продовольственных товаров, если риски погоды негативно повлияют на объемы будущего сбора. Такие изменения, прежде всего, ощутимы в случае сокращения предложения сырья для пищевой промышленности.

Специалисты обращают внимание, что в последние годы аграрии все активнее внедряют современные технологии сохранения влаги, используют засухоустойчивые гибриды и усовершенствуют системы выращивания. Однако возможности орошения остаются ограниченными для многих хозяйств.

По словам Максима Гопки, к территориям с повышенным уровнем риска входят не только южные области, но и Кировоградщина, где погодные условия также могут повлиять на конечные результаты сезона.

Окончательная ситуация будет зависеть от климатических условий в ближайшие недели. Если осадки вернутся в достаточном объеме, аграрии могут частично компенсировать возможные потери и сохранить прогнозируемые показатели производства.

Источник: e-land.ua

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