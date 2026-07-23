Украинцам следует знать, где будут продолжаться графики отключения света в Черниговской области на 24 июля.

Графики отключения света в Черниговской области на 24 июля продлятся много часов в разные временные рамки, сообщает издание Politeka.net.

Плановые графики отключения света в Черниговской области 24 июля связаны с проведением ремонтных работ и технического обслуживания электросетей. Энергетики будут выполнять обновление оборудования, работы в системах учета электроэнергии и другие меры, направленные на повышение надежности электроснабжения.

По данным АТ «Черниговоблэнерго», 24 июля с 08:00 до 20:00 временные обесточивания запланированы в городе Новгород-Сиверському. Без электроэнергии на 12 часов останется часть потребителей на следующих улицах:

Илли Буяльського: 13а, 29а

М.В. Гоголя: 30, 32, 33, 33а, 33в, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53

Мыхайла Максымовыча: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 58а, 58б, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 73а

Садова: 2б

Ушынського: 16

С 09:00 до 19:00 плановые работы будут проводиться в Остери. Поэтому свет временно выключат для части абонентов на улицах:

Беца: 1, 3, 5, 6, 8

Будивельныкив: 29, 31, 33, 33Б, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Б. Хмельныцького: 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 48А

Зайцева: 49А

Олега Васюка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Шевченка: 33, 35, 35А, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

Ярослава Мудрого: 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68А

Отдельно 24 июля с 08:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать в населенном пункте Корюкивка, однако обесточенными будут оставаться следующие адреса:

1-й Садовый: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 9а, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Бульварна: 16, 54

Бульварный: 2, 4, 6, 8, 10, 15

Васыля Сымоненка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Володымыра Барвинка: 2а

Гетьмана Самойловыча: 1, 2, 2а, 2Б/66, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39В, 74/55

Зарична: 28

Паркова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32А, 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Полиська: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26

Садова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 11Б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Франка: 1, 2, 4, 5, 5В/29, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 69, 140А

Шевченка: 2, 40, 40а, 42, 44, 48, 52, 56, 154.

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