Графики отключения света на 24 июля запланированы по части населенных пунктов в Кировоградской области.

Украинцам следует быть готовыми к плановым графикам отключения света в Кировоградской области на 24 июля, пишет Politeka.net.

Жителей Кировоградской области предупредили о плановых графиках отключения света на 24 июля, которые пройдут из-за проведения ремонтных и профилактических работ на электросетях. Временные обесточивания необходимы для технического обслуживания оборудования, модернизации сетей и повышения надежности электроснабжения.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», с 09:00 до 17:00 без света временно останется часть жителей села Пидлисне. Отключения коснутся следующих адресов:

Гната Юры — 10, 12;

Леси Украинкы — 45, 51, 59, 63, 67, 78, 82, 84, 86, 92.

С 09:00 до 18:00 плановые работы будут продолжаться в пгт Павлыш. В этот период электроснабжение будет временно прекращено для отдельных домов на улицах:

Богдана Хмельныцького: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 42

Молодижна: 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Перемогы: 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53а, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72

Сухомлынського: 40, 40а

Коцюбынського, пров.: 33, 35

С 09:00–18:00 часы обесточения будут проводиться в селе Разумивка, где временные отключения охватят дома на улицах:

Соборна: 1, 2, 6, 7, 12, 16

Центральна: 32, 34, 35, 37, 40, 46, 47, 48, 49, 50

Тараса Шевченка: 16, 18, 22

Соловина: 39, 41, 45, 46, 47, 49

Камяногирськый, пров.: 2, 3, 8

Мыра, пров.: 2, 4

Также с 09:00 до 18:00 электроэнергию отключат в селе Букварка. Без света останутся отдельные дома на улицах:

Молодижна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21

Остапенка: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30

Мыру: 21а, 23, 24, 26, 27, 29, 34, 41, 42, 44, 46А, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Деньги в дополнение к пенсии: в ПФУ объяснили, кто может получить доплаты для пенсионеров в Кировоградской области.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: где и кому готовы оказать помощь.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: жители столкнулись с новой проблемой.