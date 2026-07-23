Подорожание проезда в Кропивницком официально согласовал исполнительный комитет городского совета, сообщает Politeka.net.

В то же время новые расценки начнут действовать только после внедрения транспортных карт, поэтому пассажиры будут оплачивать поездки по действующим тарифам.

Решение было принято на основании обновленных экономических расчетов. В горсовете объяснили, что изменения должны обеспечить стабильную работу коммунального перевозчика и учитывают рост расходов на содержание транспорта.

Решение об этом принял городской совет .

После запуска новой системы безналичная поездка в троллейбусе с помощью банковской или транспортной карты, а также сервисов Apple Pay или Google Pay обойдется в 12 гривен. Если пассажир приобретет бумажный билет, придется заплатить 15 гривен. За электронное оформление перевозки багажа установлен тариф 12 гривен.

Для владельцев персонифицированных льготных карт стоимость будет составлять 11 гривен, тогда как для других льготных категорий — 10,30 гривны.

На автобусных маршрутах коммунального предприятия «Электротранс» безналичная оплата будет равна 18 гривнам. Такая же сумма предусмотрена за оформление багажа. Бумажный билет вместе с перевозкой одного места багажа обойдется в 20 гривен. Для зарегистрированных льготников определили цену 17 гривен, для остальных – 16,20 гривны.

В городской администрации отметили, что удорожание проезда в Кропивницком связано с увеличением стоимости электроэнергии, горючего, запасных частей, шин, а также с повышением затрат на оплату труда. Дополнительная нагрузка создает и перевозку льготных категорий населения, финансируемую за счет местного бюджета.

Чиновники отмечают, что пересмотр стоимости должен помочь избежать сокращения маршрутов и сохранить регулярное движение транспорта. О дате введения транспортных карт и начале применения новых тарифов жителей сообщат отдельно после завершения подготовительных работ.

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