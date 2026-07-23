Украинцам показали, как были запланированы графики отключения света в Винницкой области на 24 июля.

Графики отключения света будут продолжаться из-за плановых ремонтных работ, запланированных в Винницкой области на 24 июля, пишет Politeka.net.

Плановые графики отключения света в Винницкой области на 24 июля запланированы 24 июля вводятся из-за ремонтных работ. В настоящее время энергетики будут проводить технические работы на электросетях, необходимые для поддержания стабильной и безопасной работы системы электроснабжения.

По информации АТ «Винницаоблэнерго», с 10:00 до 16:00 часов временные обесточивания затронут жителей села Куныче. Без света останется часть домов на следующих улицах:

Вышнева: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28

Дружбы: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 76, 78, 79

Затышна: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 67, 68, 71, 72, 105

Мыру: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 30, 32, 35, 37, 38, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 84

Молодижна: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 44, 48, 49, 50, 53А, 64

Садова: 2, 5, 7, 10, 11

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 111

Также с 10:00 до 16:00 ремонтные работы будут продолжаться в селе Шарапанивка, где электроснабжение будет временно отсутствовать по ряду адресов. Отключения охватят следующие улицы:

Ватутина: 1, 6

Вышнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20

Гагарина: 1, 16

Горихова: 1, 8

Затышна: 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 23, 55

И. Франка: 1, 2, 3, 9, 11, 15, 25, 31

Калынова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 93А, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105

Каштанова: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22

Леси Украинкы: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 24, 26, 28

Малыновського: 4, 5, 7, 8, 14, 17

Пидлисна: 1, 2

Польова: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36

Рокосовського: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20

Садова: 3, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 29

Соборна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 52, 55, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 118, 123, 124, 125, 130, 132, 139, 142, 144, 146, 149, 154, 157, 158, 160, 162, 164, 165, 168, 176, 177, 183, 184, 186, 194, 196, 198, 206, 217

Сонячна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 78, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 109, 111, 123, 129, 139, 143

Центральна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 31, 32

Черняховського: 1, 2, 3, 4, 11, 12

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32

Шкильна: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 43, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 88

Ясенова: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 48, 50, 72.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: стоимость заметно изменилась.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: где можно найти действительно хороший вариант.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Винницкой области: кто имеет возможность получить 1000 гривен.