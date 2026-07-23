Графики отключения света в Запорожье на 24 июля продлятся из-за профилактических и ремонтных работ.

Украинцев предупредили о графиках отключения света в Запорожье на 24 июля, которые носят плановый характер, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье 24 июля предусматривают проведение плановых ремонтных работ на электросетях. В течение дня энергетики будут выполнять техническое обслуживание оборудования, так что часть потребителей временно останется без электроснабжения.



По информации АТ «Запорожьеоблэнерго», с 09:00 до 17:00 ремонтные работы будут продолжаться в Запорожье. В сообщении энергетиков населенный пункт не уточняется, однако временные отключения электроэнергии запланированы по следующим адресам:

Верхня: 15;

Зачыняева: 22–56, 23–27, 23А, 25, 29, 31–39, 35, 45–53, 50А, 57–61;

Мала: 1;

Променева: 13, 15, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;

Скельна: 24, 32, 34, 35, 35А, 39, 40;

Фанатська (Добролюбова): 27, 31, 32.

Ограничения будут действовать из-за планового ремонта электрооборудования. Так, 24 июля с 09:00 до 16:00 плановые отключения света в Запорожье будут действовать по следующим адресам:

Академика Вернадського (Тымошенка): 51а, б, в, г, д, 52а;

Алмазна: 64, 66, 70, 74–78, 82–86, 85–91, 95, 95–107;

Анатолия Соловяненка (Адмирала Ушакова): 33–63, 36–68, 39, 41, 65, 67, 69–71, 73, 77–93, 81, 83, 88–98, 95–103, 100–132, 105, 109, 166А–208;

Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 68–84, 73–87, 85А, 89–99, 101, 103–121, 112–118, 122–144, 189–197, 222;

Вуглегирська: 53 (оп.1);

Гончара: 143–153, 146–158;

Заполярна: 33а;

Исторычна: 20, 20А, 20Б, 30, 34, 34А, 36, 36А;

Компресорна: 74–79, 81;

Лейтенанта Шмидта: 156–226, 339;

Леонида Жаботынського: 49;

Музычна: 54, 79в, 79г, 79д, 79є;

Наскризна: 17–23, 18–24;

Нижынська: 95–109, 111–117, 120–126;

Павла Глазового (Глазунова): 15;

Павлокичкаська: 11, 15, 15Б, 17, 17А;

Радисна: 45–53, 57, 59;

Скворцова: 240, 242;

Слобожанська (Сахалинська): 32;

Финансова: 1–21, 2–12, 14–26, 23–35, 28–48, 37–55, 100–124, 109–143;

Червонои Калыны (Красноградська): 53–73, 54–74;

Човнова: 10–24, 21–27, 26–32;

Якова Новыцького: 10;

проспект Соборный: 145, 145В;

провулок Водный: 1–5, 2–4, 6, 7;

провулок Таллинськый: 1–7, 2–6, 8–14, 9–15.

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