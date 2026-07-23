Украинцев предупредили о графиках отключения света в Запорожье на 24 июля, которые носят плановый характер, сообщает издание Politeka.net.
Графики отключения света в Запорожье 24 июля предусматривают проведение плановых ремонтных работ на электросетях. В течение дня энергетики будут выполнять техническое обслуживание оборудования, так что часть потребителей временно останется без электроснабжения.
По информации АТ «Запорожьеоблэнерго», с 09:00 до 17:00 ремонтные работы будут продолжаться в Запорожье. В сообщении энергетиков населенный пункт не уточняется, однако временные отключения электроэнергии запланированы по следующим адресам:
- Верхня: 15;
- Зачыняева: 22–56, 23–27, 23А, 25, 29, 31–39, 35, 45–53, 50А, 57–61;
- Мала: 1;
- Променева: 13, 15, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;
- Скельна: 24, 32, 34, 35, 35А, 39, 40;
- Фанатська (Добролюбова): 27, 31, 32.
Ограничения будут действовать из-за планового ремонта электрооборудования. Так, 24 июля с 09:00 до 16:00 плановые отключения света в Запорожье будут действовать по следующим адресам:
- Академика Вернадського (Тымошенка): 51а, б, в, г, д, 52а;
- Алмазна: 64, 66, 70, 74–78, 82–86, 85–91, 95, 95–107;
- Анатолия Соловяненка (Адмирала Ушакова): 33–63, 36–68, 39, 41, 65, 67, 69–71, 73, 77–93, 81, 83, 88–98, 95–103, 100–132, 105, 109, 166А–208;
- Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 68–84, 73–87, 85А, 89–99, 101, 103–121, 112–118, 122–144, 189–197, 222;
- Вуглегирська: 53 (оп.1);
- Гончара: 143–153, 146–158;
- Заполярна: 33а;
- Исторычна: 20, 20А, 20Б, 30, 34, 34А, 36, 36А;
- Компресорна: 74–79, 81;
- Лейтенанта Шмидта: 156–226, 339;
- Леонида Жаботынського: 49;
- Музычна: 54, 79в, 79г, 79д, 79є;
- Наскризна: 17–23, 18–24;
- Нижынська: 95–109, 111–117, 120–126;
- Павла Глазового (Глазунова): 15;
- Павлокичкаська: 11, 15, 15Б, 17, 17А;
- Радисна: 45–53, 57, 59;
- Скворцова: 240, 242;
- Слобожанська (Сахалинська): 32;
- Финансова: 1–21, 2–12, 14–26, 23–35, 28–48, 37–55, 100–124, 109–143;
- Червонои Калыны (Красноградська): 53–73, 54–74;
- Човнова: 10–24, 21–27, 26–32;
- Якова Новыцького: 10;
- проспект Соборный: 145, 145В;
- провулок Водный: 1–5, 2–4, 6, 7;
- провулок Таллинськый: 1–7, 2–6, 8–14, 9–15.
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