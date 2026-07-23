Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляют после регистрации и подтверждения права на участие.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области продолжают выдавать в рамках гуманитарных программ, реализующих благотворительные фонды, продовольственные банки и местные социальные инициативы, сообщает Politeka.net.

Поддержка доступна наиболее уязвимым категориям населения.

Помощь могут получить внутренне перемещенные лица, люди преклонного возраста, граждане с инвалидностью, многодетные семьи и другие заявители, отвечающие определенным критериям. В зависимости от формата программы участникам передают продуктовые наборы или снабжают горячим питанием.

В отдельных общинах вес одного комплекта может достигать 30 кг. Такой объем позволяет обеспечить семье необходимыми товарами и частично покрыть повседневные потребности.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляют после регистрации и подтверждения права на участие. Представители социальной сферы отмечают, что часть жителей до сих пор не обращается за помощью из-за нехватки информации.

Наполнение свертков зависит от гуманитарных поставок. Чаще всего в них входят крупы, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, сахар, соль, консервы, а также отдельные средства личной гигиены.

Запасы формируют благодаря поддержке производителей, торговых сетей и благотворителей. Перед передачей каждую партию проверяют на соответствие требованиям безопасности и качества.

Организаторы подчеркивают, что пищевые товары с просроченным сроком годности к выдаче не допускаются. Контроль осуществляется на всех этапах подготовки гуманитарной помощи.

Координацию обеспечивают благотворительные организации совместно с общинами и социальными службами. Актуальные графики выдачи, список необходимых документов и возможные изменения рекомендуют отслеживать через официальные информационные ресурсы.

Источник: 24 канал

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одессе: где перевозчики успели значительно поднять стоимость.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто имеет право воспользоваться государственной программой помощи.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий с 1 июля в Одесской области: на что можно рассчитывать.