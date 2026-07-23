Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области может затронуть сферу водоснабжения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области пока не отразилось на большинстве июльских платежек, хотя отдельные предложения по пересмотру стоимости услуг еще находятся на стадии обсуждения, сообщает Politeka.net.

Для населения Одессы основные расценки остаются без изменений.

В профильных службах сообщают, что новые решения еще не вступили в силу. Именно поэтому жители города продолжают оплачивать действующие ставки.

Стоимость вывоза бытовых отходов зависит от компании, обслуживающей дом или частный сектор. Расчеты производят по ранее утвержденным показателям.

Цена электроэнергии для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночной период действует пониженный показатель - 2,16 гривны, что позволяет уменьшить расходы.

Газ от поставщика "Нафтогаза" продают по 7,96 гривны за кубометр. Отдельно потребители оплачивают доставку голубого топлива.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области может затронуть сферу водоснабжения. На рассмотрении находится проект, предусматривающий установку стоимости на уровне 93,66 гривны за кубометр с учетом НДС.

В настоящее время вода вместе с водоотводом стоит около 35,16 гривны за кубометр. Дополнительно действует абонентская плата за обслуживание сетей в размере 94,38 грн.

Необходимость просмотра объясняют увеличением затрат на электроэнергию, горючее, ремонт оборудования и содержание инфраструктуры. Окончательное решение еще не было принято.

Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями городских властей и коммунальных предприятий, чтобы своевременно узнать возможные изменения в платежках.

Источник: novyny.live

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