Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може позначитися на вартості окремих продовольчих товарів.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може стати одним із наслідків несприятливих погодних умов, які цього літа створюють серйозні ризики для врожаю кукурудзи та соняшнику в Україні, повідомляє Politeka.net.

За оцінками аналітика асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максима Гопки, у разі тривалої посухи втрати врожайності кукурудзи можуть досягти 20%, а соняшнику — близько 15%. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба УКАБ.

Експерт зазначає, що в другій половині 2026 року можливе формування кліматичного явища Ель-Ніньйо. Водночас його поява не означає автоматичного розвитку масштабної посухи, адже вирішальне значення матимуть температура повітря, кількість опадів та тривалість антициклонів у липні й серпні.

Найбільш чутливою до нестачі вологи залишається кукурудза, особливо під час цвітіння та формування зерна. Соняшник вважається стійкішим, однак тривалі хвилі спеки також здатні істотно знизити його продуктивність.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може позначитися на вартості окремих продовольчих товарів, якщо погодні ризики негативно вплинуть на обсяги майбутнього збору. Такі зміни насамперед відчутні у разі скорочення пропозиції сировини для харчової промисловості.

Фахівці звертають увагу, що останніми роками аграрії дедалі активніше впроваджують сучасні технології збереження вологи, використовують посухостійкі гібриди та вдосконалюють системи вирощування. Проте можливості зрошення залишаються обмеженими для багатьох господарств.

За словами Максима Гопки, до територій із підвищеним рівнем ризику належать не лише південні області, а й Кіровоградщина, де погодні умови також можуть вплинути на кінцеві результати сезону.

Остаточна ситуація залежатиме від кліматичних умов у найближчі тижні. Якщо опади повернуться в достатньому обсязі, аграрії зможуть частково компенсувати можливі втрати та зберегти прогнозовані показники виробництва.

Джерело: e-land.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: ціни бʼють рекорди.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: відомо про найпоширенішу причину, через яку можна втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: як саме змінилася ціна.