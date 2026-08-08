Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Миколаївській області надається у різних видах підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Миколаївській області доступна у різних видах безоплатної підтримки, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива Emergency Appeal 2026–2027 реалізовується у Миколаївській, Херсонській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Її впроваджують місцеві організації мережі Карітасу: Карітас Стрий, Карітас Дрогобич, Карітас Тернопіль, Карітас Коломия, Caritas Херсон, Caritas Берислав і Caritas Миколаїв.

Гуманітарна допомога в Миколаївській області призначена для найбільш вразливих категорій населення, серед яких:

одинокі матері, батьки та опікуни дітей до 18 років;

вагітні жінки та матері з дітьми віком до трьох років;

люди із серйозними або хронічними захворюваннями;

особи з інвалідністю;

особи з інвалідністю; самотні пенсіонери;

багатодітні родини;

сім'ї та окремі особи без стабільного доходу;

люди, які постраждали від насильства;

громадяни, що втратили житло через бойові дії;

безпритульні;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

сім'ї зниклих безвісти;

люди, які потребують соціальних послуг, але не мають можливості їх отримати.

Окремо визначено цільові групи проєкту. До них належать:

внутрішньо переміщені особи;

евакуйовані громадяни та репатріанти;

жителі громад, які постраждали внаслідок війни;

люди, що зазнали наслідків російських обстрілів.

Яку допомогу можна отримати

Проєкт Emergency Appeal передбачає комплексний підхід до підтримки населення. Він охоплює:

багатоцільову грошову допомогу;

житлову підтримку та управління місцями тимчасового проживання;

програми відновлення засобів до існування;

гуманітарний захист;

захист дітей;

забезпечення водою, санітарією та засобами гігієни;

оперативне реагування на надзвичайні ситуації;

заходи із соціальної згуртованості громад.

За словами проєктної менеджерки Emergency Appeal Оксани Чернявської, сучасна гуманітарна допомога спрямована не лише на подолання наслідків кризи, а й на те, щоб допомогти людям відновити самостійність, відчути захищеність і впевненість у майбутньому.

В Миколаївській області також функціонуватимуть простори, дружні до дитини. Там надаватимуть:

психосоціальну підтримку дітям;

навчання з мінної безпеки;

заходи щодо захисту прав дітей.

Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська та Херсонська області

У цих областях реалізують програми гуманітарного захисту, які включають:

супровід кейс-менеджерів;

грошову допомогу для зменшення ризиків;

юридичні консультації;

індивідуальну психологічну підтримку;

групові психосоціальні заняття.

У разі виникнення критичних гуманітарних потреб механізми швидкого реагування можуть бути оперативно розгорнуті в будь-якому регіоні країни.

Джерело: Карітас Україна.

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