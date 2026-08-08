Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Миколаївській області доступна у різних видах безоплатної підтримки, повідомляє Politeka.net.
Ініціатива Emergency Appeal 2026–2027 реалізовується у Миколаївській, Херсонській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Її впроваджують місцеві організації мережі Карітасу: Карітас Стрий, Карітас Дрогобич, Карітас Тернопіль, Карітас Коломия, Caritas Херсон, Caritas Берислав і Caritas Миколаїв.
Гуманітарна допомога в Миколаївській області призначена для найбільш вразливих категорій населення, серед яких:
- одинокі матері, батьки та опікуни дітей до 18 років;
- вагітні жінки та матері з дітьми віком до трьох років;
- люди із серйозними або хронічними захворюваннями;
особи з інвалідністю;
- самотні пенсіонери;
- багатодітні родини;
- сім'ї та окремі особи без стабільного доходу;
- люди, які постраждали від насильства;
- громадяни, що втратили житло через бойові дії;
- безпритульні;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- сім'ї зниклих безвісти;
- люди, які потребують соціальних послуг, але не мають можливості їх отримати.
Окремо визначено цільові групи проєкту. До них належать:
- внутрішньо переміщені особи;
- евакуйовані громадяни та репатріанти;
- жителі громад, які постраждали внаслідок війни;
- люди, що зазнали наслідків російських обстрілів.
Яку допомогу можна отримати
Проєкт Emergency Appeal передбачає комплексний підхід до підтримки населення. Він охоплює:
- багатоцільову грошову допомогу;
- житлову підтримку та управління місцями тимчасового проживання;
- програми відновлення засобів до існування;
- гуманітарний захист;
- захист дітей;
- забезпечення водою, санітарією та засобами гігієни;
- оперативне реагування на надзвичайні ситуації;
- заходи із соціальної згуртованості громад.
За словами проєктної менеджерки Emergency Appeal Оксани Чернявської, сучасна гуманітарна допомога спрямована не лише на подолання наслідків кризи, а й на те, щоб допомогти людям відновити самостійність, відчути захищеність і впевненість у майбутньому.
В Миколаївській області також функціонуватимуть простори, дружні до дитини. Там надаватимуть:
- психосоціальну підтримку дітям;
- навчання з мінної безпеки;
- заходи щодо захисту прав дітей.
Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська та Херсонська області
У цих областях реалізують програми гуманітарного захисту, які включають:
- супровід кейс-менеджерів;
- грошову допомогу для зменшення ризиків;
- юридичні консультації;
- індивідуальну психологічну підтримку;
- групові психосоціальні заняття.
У разі виникнення критичних гуманітарних потреб механізми швидкого реагування можуть бути оперативно розгорнуті в будь-якому регіоні країни.
Джерело: Карітас Україна.
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