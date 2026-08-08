Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Миколаївській області доступна у різних видах безоплатної підтримки, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива Emergency Appeal 2026–2027 реалізовується у Миколаївській, Херсонській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Її впроваджують місцеві організації мережі Карітасу: Карітас Стрий, Карітас Дрогобич, Карітас Тернопіль, Карітас Коломия, Caritas Херсон, Caritas Берислав і Caritas Миколаїв.

Гуманітарна допомога в Миколаївській області призначена для найбільш вразливих категорій населення, серед яких:

  • одинокі матері, батьки та опікуни дітей до 18 років;
  • вагітні жінки та матері з дітьми віком до трьох років;
  • люди із серйозними або хронічними захворюваннями;
    особи з інвалідністю;
  • самотні пенсіонери;
  • багатодітні родини;
  • сім'ї та окремі особи без стабільного доходу;
  • люди, які постраждали від насильства;
  • громадяни, що втратили житло через бойові дії;
  • безпритульні;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • сім'ї зниклих безвісти;
  • люди, які потребують соціальних послуг, але не мають можливості їх отримати.

Окремо визначено цільові групи проєкту. До них належать:

  • внутрішньо переміщені особи;
  • евакуйовані громадяни та репатріанти;
  • жителі громад, які постраждали внаслідок війни;
  • люди, що зазнали наслідків російських обстрілів.

Яку допомогу можна отримати

Проєкт Emergency Appeal передбачає комплексний підхід до підтримки населення. Він охоплює:

  • багатоцільову грошову допомогу;
  • житлову підтримку та управління місцями тимчасового проживання;
  • програми відновлення засобів до існування;
  • гуманітарний захист;
  • захист дітей;
  • забезпечення водою, санітарією та засобами гігієни;
  • оперативне реагування на надзвичайні ситуації;
  • заходи із соціальної згуртованості громад.

субсидія, пенсія, гроші

За словами проєктної менеджерки Emergency Appeal Оксани Чернявської, сучасна гуманітарна допомога спрямована не лише на подолання наслідків кризи, а й на те, щоб допомогти людям відновити самостійність, відчути захищеність і впевненість у майбутньому.

В Миколаївській області також функціонуватимуть простори, дружні до дитини. Там надаватимуть:

  • психосоціальну підтримку дітям;
  • навчання з мінної безпеки;
  • заходи щодо захисту прав дітей.

Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська та Херсонська області

У цих областях реалізують програми гуманітарного захисту, які включають:

  • супровід кейс-менеджерів;
  • грошову допомогу для зменшення ризиків;
  • юридичні консультації;
  • індивідуальну психологічну підтримку;
  • групові психосоціальні заняття.

У разі виникнення критичних гуманітарних потреб механізми швидкого реагування можуть бути оперативно розгорнуті в будь-якому регіоні країни.

Джерело: Карітас Україна.

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