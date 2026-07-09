Дефицит продуктов в Николаевской области связан с сокращением запасов старого урожая и недостаточным количеством свежего.

Из-за дефицита продуктов в Николаевской области сложилась необычная ситуация, где одновременно продается продукция прошлогоднего урожая и импортные поставки картофеля, существенно отличающиеся по цене, передает Politeka.

Пока отечественный картофель из хранилищ можно приобрести за 5–11 гривен за килограмм. Для сравнения, в аналогичный период в прошлом году ее стоимость колебалась в пределах 13–23 гривен за килограмм.

Специалисты объясняют, что на ценовую ситуацию оказывают влияние объемы остатков предыдущего урожая, состояние продукции и темпы поступления новых партий. Из-за сложных погодных условий часть клубней потеряла должное качество, что сказалось на предложениях на рынке.

Эксперты отмечают, что нынешнее состояние рынка связано с уменьшением запасов прошлогодней продукции и недостаточным количеством свежесобранного картофеля. В то же время, импортные поставки поступают неравномерно, что также влияет на формирование стоимости и дефицит продуктов в Николаевской области.

В торговых сетях уже представлен заграничный картофель, однако его цена достигает примерно 90 гривен за килограмм. Из-за высокой стоимости такой товар остается малодоступным для большого числа покупателей.

Участники рынка допускают дальнейшие колебания цен. Решающими факторами станут объемы нового урожая, спрос потребителей и эффективность логистических цепей.

Аналитики ожидают, что с увеличением предложения украинского картофеля ситуация постепенно стабилизируется. Если поставки будут регулярными, рынок сможет вернуться к более сбалансированному уровню цен.

Дальнейшее развитие событий будет в значительной степени зависеть от результатов нынешней уборочной кампании и общего объема урожая в регионах страны.

Источник: ТСН

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