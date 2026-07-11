Подорожание продуктов в Николаевской области уже сказывается на кошельках местных жителей, даже тех, которые покупают только базовые товары.

Подорожание продуктов в Николаевской области зафиксировано по сравнению с нынешними ценниками с ценами, которые были в прошлом месяце, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Николаевской области показывают данные с официального сайта Минфина.

в категории бакалеи выросла средняя цена на рафинированное масло «Щедрый Дар» объемом 850 мл. В июле средний показатель составляет 91,50 грн., тогда как в июне он был на уровне 85,02 грн.

В торговых сетях цена также различается в зависимости от магазина. В частности, в отдельных супермаркетах цена превышает 92 грн., а в других приближается к 90 грн.

В сегменте соусов и специй также зафиксировано повышение. Томатная паста «Чумак» 350 г в июле имеет среднюю цену 93,90 грн. Для сравнения, в июне средний показатель составил 87,75 грн.

Подорожание продуктов в Николаевской области особенно ощутимо в категории молочных изделий. Сливки «Простонаше» 10 процентов жирности в объеме 200 мл в июле стоят в среднем 39,81 грн.

В июне средняя цена составила 36,48 грн. В разных торговых сетях цена колеблется в зависимости от поставки.

Специалисты связывают поднятие ценников с рядом экономических факторов. Среди них влияние войны, отражающееся на производстве и логистике, а также рост расходов на транспортировку товаров.

Дополнительное давление создают перебои с электроснабжением. Также цены влияют общая инфляция и колебания валютного курса.

Рост стоимости сырья, в частности, компонентов для производства пищевых товаров, а также рост затрат на электроэнергию и оплату труда постепенно отражаются в конечной стоимости продукции для потребителей.

Источник: Минфин

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