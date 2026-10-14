Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове фактически доступны в виде готовых обедов и свежей выпечки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляют в рамках благотворительного проекта «Кухня Доброты», реализуемого фондом «Красная Калина Харьков», сообщает Politeka.

Инициатива рассчитана не только на переселенцев и пожилых людей. Помощь также направляют горожанам, пациентам медицинских учреждений, воспитанникам интернатов и другим гражданам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Основное направление работы – приготовление готовых обедов для людей, которым трудно самостоятельно обеспечить себе полноценное питание.

Кухня каждый день формирует комплексные порции. Их доставляют в определенные пункты, где граждане могут получить готовую пищу без дополнительной оплаты.

Меню включает в себя первое блюдо, основную порцию, салат и напиток. Таким образом, получатели могут сразу употребить полноценный обед без необходимости самостоятельно готовить еду.

Кроме этого, волонтеры выпекают пирожки с разными начинками. Свежую выпечку передают в больницы, места временного проживания, а также людям, не имеющим собственного дома.

К реализации проекта привлекаются волонтеры, благотворители и партнеры фонда. Они снабжают команду продуктами, кухонным оборудованием, упаковкой и другими материалами, необходимыми для ежедневной работы.

Благодаря такой поддержке команда готовит сотни порций для нуждающихся в помощи жителей.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове фактически доступны в виде готовых обедов и свежей выпечки. В то же время, перед визитом следует проверить актуальное место выдачи, время работы и правила получения помощи.

Организаторы могут изменять адреса или график раздачи в зависимости от обстоятельств и имеющихся ресурсов. Поэтому соответствующую информацию лучше уточнять перед поездкой.

Также рекомендуется заранее узнать наличие готовых порций. Это поможет избежать длительного ожидания и ненужной поездки.

Джерело: chervona-kalyna

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