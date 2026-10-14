Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области доступна жителям Харькова и Изюма.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предусматривает не только продуктовые наборы или денежные выплаты, но и финансирование ремонта домов, поврежденных в результате боевых действий, сообщает Politeka.

Соответствующую поддержку в рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине» оказывает благотворительная организация « Каритас ». Владельцы недвижимости с частичными разрушениями могут получить средства на восстановление жилья.

Программа включает замену окон и дверей, ремонт крыши, стен, потолка и других элементов здания. Важно, чтобы после повреждения жилье оставалось пригодным для безопасного проживания.

Помощь могут назначить владельцам домов или квартир с легкими или средними повреждениями. Если пострадали несущие конструкции, обращения могут одобрить.

Предусмотрены два варианта проведения работ. Получатель может самостоятельно организовать восстановление за выделенные средства или воспользоваться услугами подрядчика, привлеченного благотворительной организацией.

В настоящее время гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области доступна жителям Харькова и Изюма, которые относятся к уязвимым категориям населения.

К потенциальным участникам относятся пожилые люди, лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, одинокие родители и опекуны. Также программой могут воспользоваться многодетные семьи, беременные женщины и мамы маленьких детей.

Для подачи заявки необходимы паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, а также подтверждение соответствующей льготной категории.

Отдельно нужно предоставить документы, подтверждающие право собственности на поврежденное жилье. Заявителю также придется подтвердить потерю заработка или невысокий средний доход на одного члена семьи.

Для этого могут приниматься справки, формы ОК-5 и ОК-7, информация Пенсионного фонда или документы физического лица-предпринимателя.

Еще одно обязательное условие – акт обследования дома или квартиры. Его должны оформить в соответствии с действующими требованиями украинского законодательства.

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