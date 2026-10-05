Начало отопительного сезона 2026 года в Ивано-Франковской области будет зависеть от погоды и готовности тепловой системы.

Начало отопительного сезона 2026 года в Ивано-Франковской области также зависит от того, успеют ли завершить работы на новых объектах.

По постановлению Кабмина №830, отопление должно запускаться после трех суток, когда средняя температура держится на уровне +8 °C или ниже. Окончательное решение принимают местные власти.

В Ивано-Франковске сейчас строят 13 котельных. Три из них будут большими, еще десять – меньше. Основная задача новых объектов – обеспечить теплом образовательные учреждения и другие социальные здания.

О состоянии подготовки рассказал городской голова Руслан Марцинкив в эфире радио «Западный Полюс». По его словам, работы продолжаются на нескольких площадках. Среди проблем он назвал вопросы, связанные с подрядчиками и газовыми службами.

Готовность новых объектов мер оценил как «50 на 50». В то же время, подготовительные работы продолжаются.

Первыми могут заработать установки возле лицеев №3, №5 и №11. Также строительство ведут на Черновол и Сахаров.

Котельная Сахарова должна обогревать лицей №21 и один из корпусов Карпатского национального университета. Небольшие установки обустраивают и непосредственно у образовательных заведений.

В частности, работы проводят в детском саду на улице Машеньки Пидгирянки. Готовят площадки для лицея имени Романа Шухевича и школ №26 и №28.

Начало отопительного сезона 2026 года в Ивано-Франковской области может осложнить ситуация с отдельными объектами. Больше всего вопросов возникло вокруг котельной на улице Любомира Гузара.

Она должна обеспечивать тепло Ивано-Франковский национальный медицинский университет. Для подключения корпусов нужно проложить новые трубы, в том числе на части Грушевского.

Из-за строительных работ возможны временные неудобства для водителей и жителей района.

В городских властях отмечают, что тепло в дома франковцев могут начать подавать после 1 ноября.