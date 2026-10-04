Начало отопительного сезона 2026 года в Луцке будет зависеть от погоды и готовности городской тепловой системы.

Начало отопительного сезона 2026 года в Луцке также готовится с учетом возможных перебоев с электроэнергией.

В городе работают над подготовкой 42 котельных. Все они обладают резервными источниками питания, которые должны помочь сохранить теплоснабжение во время блекаутов.

Об этом рассказал заместитель директора по производству ГКП «Луцктепло» Виктор Мельник.

Подготовка охватила и старейшую котельную города, построенную в 191 году. Там очистили котлы, проверили запорную арматуру, трубопроводы и газовое оборудование. Также установили новые насосы.

На одной из самых больших котельных Луцка смонтировали когенерационную установку мощностью 1,8 МВт. По словам Мельника, это позволит на 52% сократить потребление электроэнергии. При отключении электричества установка позволит обеспечить теплом около 54% ​​потребителей предприятия.

Финансовую поддержку для реконструкции котельных оказывает НЕФКО. Резервные генераторы установили на всех объектах "Луцктепла".

Отдельное направление – обновление теплосетей. Проект рассчитан на два года и предусматривает замену 22 км трубопроводов. В этом году планируют обновить 12,8 километра.

Начало отопительного сезона 2026 года в Луцке будет проходить на фоне масштабного ремонта сетей. На данный момент работники предприятия работают на трех участках. Общая стоимость работ составляет 71 млн. гривен. Это кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития.

Необходимость ремонта объясняют состоянием старых труб. За прошедший отопительный период на сетях зафиксировано 100 порывов. Общая протяженность теплотрасс «Луцктепла» составляет 131 километр, но предварительно изолированы только 23 километра.

В межсезонье уже произошло 35 аварий на трубопроводах, по которым горячая вода поступает в дома.

Подача тепла будет традиционно зависеть от температуры. По правилам отопление запускают после трех суток со средней температурой +8 °C или ниже. Окончательное решение принимают местные власти.