Денежная помощь в Черниговской области доступна в рамках новой программы поддержки микробизнеса для ВПЛ.

Денежная помощь в Черниговской области предусматривает выплаты до 2600 долларов на начало, возобновление или развитие собственного дела.

Программа рассчитана на людей, которые из-за войны потеряли возможность нормально вести бизнес или хотят начать собственное дело. В то же время, аграрные бизнес-идеи к участию не принимают.

Участникам предлагают не только финансирование. Проект предусматривает обучение, практические онлайн-встречи и занятия, посвященные планированию и развитию предпринимательской деятельности.

Программа работает сразу в четырех регионах Украины. Речь идет о Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Одесской областях, а также о городе Киеве.

Присоединиться могут внутренне перемещенные лица. Право на участие также имеют жители общин, принадлежащих к территориям, где ведутся или велись боевые действия. Определение таких населенных пунктов осуществляется в соответствии с перечнем, утвержденным приказом №376.





Средства имеют целевое назначение. Их разрешено направить исключительно на приобретение оборудования и инструментов, необходимых для запуска, возобновления или дальнейшего развития собственного дела.

Денежная помощь в Черниговской области может стать доступной предпринимателям и тем, кто только планирует открыть микробизнес, если их идея отвечает условиям проекта.

Отдельной частью программы является обучение. Участники смогут получить практические знания о ведении собственного дела и принять участие в онлайн-мероприятии.

Денежная помощь в Черниговской области не предусматривает свободное использование средств на какие-либо нужды. Финансирование предназначено именно для закупки оборудования и инструментов.

Подать заявку можно через специальную онлайн-форму. Регистрация открыта для тех, кто отвечает установленным критериям программы. Регистрация доступна по ссылке .