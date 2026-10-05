Денежная помощь в Черкасской области предусмотрена для семей, чьи дети в 2026 году пошли в первый класс.

Денежная помощь в Черкасской области выплачивается в рамках государственной программы «Пакунок школьника» и составляет 5000 гривен на каждого первоклассника.

Средства предоставляются один раз. Получателем может быть один из родителей или законный представитель ребенка, который отнесен к первому классу учебного заведения.

Оформление доступно двумя способами. Заявление можно подать онлайн через приложение «Действие» или обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Сделать это нужно до 1 ноября 2026 года.

Денежная помощь Черкасской области имеет целевое назначение. Тратить выплату можно безналично на товары, необходимые школьнику для обучения. Речь идет о канцелярских принадлежностях, книгах, детской одежде и обуви.





Приобрести вещи можно у продавцов, отвечающих установленным требованиям программы. Наличными эти 5000 гривен не выдаются.

В то же время, существуют определенные ограничения по получению средств. Выплата не назначается на ребенка, выехавшего за границу на постоянное проживание. Также помощь не предусмотрена первоклассникам, которые находятся на отдельных временно оккупированных территориях, включенных в соответствующий государственный перечень.

Таким образом, семья, имеющая первоклассника, может получить 5000 гривен для подготовки ребенка к учебному году. Подать заявку следует заранее, не откладывая оформление на последние дни.