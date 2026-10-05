Денежная помощь в Харьковской области доступна для уязвимых семей, пострадавших из-за войны войны и нуждающихся в поддержке для ведения собственного хозяйства.

Денежная помощь в Харьковской области предусматривает единовременные выплаты от Эстонского совета по делам беженцев в Украине.

Программа направлена ​​на домохозяйства, способные самостоятельно производить продукты питания. В Харьковской области участие доступно жителям Изюмского, Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

Воспользоваться поддержкой могут разные категории населения. Среди них — семьи с пожилыми людьми, лицами с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями. Также претендовать на выплату могут многодетные семьи, одинокие родители, безработные домохозяйства, беременные женщины и семьи с малыми детьми.





Отдельно предусмотрено участие семей, где есть ветераны, завершившие службу, а также молодых семей младше 24 лет. Для получения средств достаточно соответствовать хотя бы одному из определенных условий уязвимости.

Денежная помощь в Харьковской области зависит от направления хозяйства. За выращивание растительной продукции в открытом грунте или теплице можно получить 16600 гривен. Разведение птицы, свиней, кроликов или нутрий предполагает 12780 гривен. Наибольшая сумма – 17 381 гривна – предусмотрена для молочного направления, в частности содержание коров, коз или овец.

Денежная помощь в Харьковской области выплачивается единовременно. Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную форму и подтвердить соответствие условиям программы.

В зависимости от ситуации могут потребоваться документы об инвалидности, повреждении имущества, потере близкого человека из-за войны или проживания на территории, где продолжаются или продолжались боевые действия. Для переселенцев также предусмотрено доказательство соответствующего статуса.