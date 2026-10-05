Денежная помощь в Одесской области доступна семьям после рождения ребенка в рамках государственной программы «Упаковка малыша».

Денежная помощь в Одесской области может быть оформлена в качестве компенсации вместо натурального бэби-бокса, сообщает Ренийский совет.

С 2026 г. программа работает в двух форматах. Родители могут получить коробку с вещами для ребенка или выбрать денежный эквивалент. Размер компенсации составляет 8 451 гривну.

Средства зачисляются на специальный банковский счет. Использовать их можно только для приобретения детских товаров и средств гигиены в определенных магазинах. Срок использования составляет один год.

Право на «Упаковку малыша» имеют биологические родители, усыновители, опекуны, родственники, приемные родители, родители-воспитатели и патронатные воспитатели. Получателями могут быть граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, законно проживающие на территории страны.

Денежная помощь в Одесской области оформляется в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка. Если семья выбирает сам бэби-бокс, его можно получить в роддоме, перинатальном или неонатальном центре.

В состав набора входит более 90 вещей. Среди них подгузники, пеленки, одеяла, средства гигиены, одежда и другие предметы по уходу за младенцем. Содержимое бокса проверяют и сертифицируют.

Если в медицинском учреждении нет набора, родителям нужно подать заявление в течение 30 календарных дней после появления ребенка. Обратиться можно через портал есть Малятко в «Действии» или в ЦНАП по месту жительства.

Для оформления понадобится свидетельство о рождении. В отдельных случаях также подается документ, подтверждающий факт рождения вне медицинского учреждения.