Доплаты для пенсионеров в Житомирской области предусмотрены, в частности, для матерей, воспитавших пятерых и более детей.

Доплаты для пенсионеров в Житомирской области в этом случае назначаются за особые заслуги перед Украиной, сообщает ПФУ.

Право на такую ​​выплату определяет Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Речь идет о женщинах, которые родили по меньшей мере пятерых детей и воспитали их до шестилетнего возраста. К количеству также относят усыновленных детей, если усыновление проведено в соответствии с законом.

Прибавку устанавливают к пенсии, получаемой человеком. Это может быть выплата по возрасту, инвалидности, потере кормильца или выслуге лет.

Сумма зависит от количества детей. За пятерых детей предусмотрено 35% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. За шесть — 36%, семь — 37%, восемь — 38%, девять — 39%. Если детей десять или больше, то показатель составляет 40%.

Размер выплаты не фиксирован. Он меняется вместе с прожиточным минимумом, определяемым законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Доплаты для пенсионеров в Житомирской области назначаются со дня обращения в органы Пенсионного фонда. Для оформления необходимо предоставить документы, подтверждающие право на прибавку.

Есть отдельная норма и в случае смерти получателя. Ее право на надбавку могут учесть при назначении пенсии из-за потери кормильца нетрудоспособным членам семьи.

В сложившейся ситуации размер зависит от количества нетрудоспособных родственников. Если таковой член семьи один, учитывают 70% надлежащей надбавки. Если их двое или больше – 90%.

Для оформления выплаты важно иметь документы, подтверждающие количество детей и право на соответствующую пенсионную надбавку.