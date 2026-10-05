Доплаты для пенсионеров в Винницкой области предусмотрены для людей, достигших определенного возраста.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области зависят от возрастной категории и могут достигать 570 гривен.

Об особенностях такой выплаты пенсионерам рассказала заместитель начальника отдела обслуживания граждан №2 сервисного центра Ольга Синдяшкина, пишет ПФУ.

По достижении 70 лет человек может получать дополнительно 300 гривен. В возрасте от 75 до 79 лет сумма составляет 456 гривен. Для граждан, которым исполнилось 80 лет, предусмотрено 570 гривен.

Отдельно обращаться в Пенсионный фонд для назначения этой выплаты не нужно. Ее начисляют автоматически. Но есть условия, которые следует учесть.

В частности, размер пенсии не должен превышать 10340,35 гривны.

Важна также дата рождения. Выплату считают со дня, когда человек достиг соответствующего возраста. Если 70 лет исполнилось первое число месяца, доплату начислят в полном объеме за этот период. Если же день рождения пришелся, например, на 20 число, деньги рассчитают только через дни после наступления соответствующего возраста.

Есть нюанс при переходе к следующей возрастной категории. К примеру, после 75-летия человек не будет получать дополнительно все 456 гривен. Ранее назначенные 300 гривен уже учитываются, поэтому до пенсии доначислят разницу - 156 гривен.





Доплаты пенсионерам в Винницкой области можно проверять дистанционно через электронные сервисы Пенсионного фонда Украины.

Специалист также посоветовал пользоваться веб-порталом электронных услуг и мобильным приложением «Пенсионный фонд». Там можно просмотреть размер выплаты, изменить способ ее получения или заказать пенсионное удостоверение.

Такие услуги особенно удобны для людей, которым сложно лично приехать в сервисный центр через возраст, состояние здоровья или другие обстоятельства.