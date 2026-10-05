Доплаты для пенсионеров в Полтавской области могут получать люди, достигшие 70, 75 или 80 лет.

Доплаты пенсионерам в Полтавской области зависят от возраста и размера основной пенсии, пишет ПФУ.

С 1 января 2026 года одно из главных условий – пенсионная выплата не должна превышать 10 340,35 гривны.

Сумма ежемесячного повышения зависит от возрастной группы. Для людей от 70 до 74 лет предусмотрено 300 гривен. В период от 75 до 79 лет общий размер такой выплаты составляет 456 гривен. После 80 лет – 570 гривен.

Оформлять эту выплату по отдельности не нужно. После достижения соответствующего возраста, Пенсионный фонд начисляет ее автоматически.

Но есть важный нюанс. Деньги начинают считать именно со дня рождения, когда человек переходит в новую возрастную категорию. Поэтому дата имеет значение.





К примеру, если пенсионеру исполнилось 70 лет первого числа месяца, он получит полные 300 гривен за этот период. Если же день рождения пришелся на 20 число, сумму рассчитают только через дни после наступления 70-летия.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области также изменяются после перехода в следующую возрастную группу. При этом новую сумму не прибавляют к уже полученной полностью.

Именно поэтому после 75 лет человек, ранее имевший 300 гривен, получит не еще 456 гривен. Ей досчитают разницу – 156 гривен. В результате общий размер возрастного повышения будет составлять 456 гривен.

Такой же принцип действует при переходе к следующей категории. Учитывается уже назначенная сумма, а к ней добавляют разницу в новый установленный размер.

Для получения выплаты достаточно соответствовать установленным условиям. Дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда для ее назначения не нужно.