Доплаты пенсионерам в Запорожской области предусмотрены для отдельных категорий граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной.

Доплаты для пенсионеров в Запорожской области устанавливаются как прибавка к основной пенсии, сообщает ПФУ.

Право на такую ​​выплату определяет Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Она может назначаться, в частности, Героям Украины, награжденным государственными орденами, выдающимся спортсменам, космонавтам, членам лётно-испытательных экипажей, а также многодетным матерям.

На выплату могут претендовать ветераны войны, которые после провозглашения независимости получили орден за личное мужество во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Отдельная категория — родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста пятерых и более детей. В предусмотренных законом вариантах соответствующее право может иметь отец. Усыновленных детей также учитывают.

Размер прибавки зависит от категории. Для многодетных матерей с пятью детьми это 35% прожиточного минимума, то есть 908,25 гривны. За шестерых детей - 934,20 гривны, семерых - 960,15, восьмерых - 986,10, девяти - 1012,05. Если детей десять или больше, то сумма составляет 1038 гривен.





Для других получателей предусмотрены размеры. К примеру, людям с почетным званием «заслуженный» или награжденным тремя орденами Украины насчитывают 648,75 гривны. За два ордена – 622,80, за один орден или государственную премию – 596,85 гривны.

Доплаты для пенсионеров в Запорожской области перечислили с 1 января 2026 г. в связи с изменением прожиточного минимума. Для нетрудоспособных лиц он установлен на уровне 2595 гривен. Пенсионный фонд провел автоматически.

Есть правила и для семей после смерти получателя. Нетрудоспособному члену семьи могут установить 70% прибавки умершего, если такой родственник один. При наличии двух или более – 90%.

Для семей погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих и представителей отдельных силовых структур действуют специальные нормы. Если погибшего посмертно наградили государственным знаком от списка закона, его нетрудоспособные родственники также могут получить соответствующую надбавку.