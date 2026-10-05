Графики отключения света в Черкассах 6 и 7 октября предполагают плановые перерывы по ряду адресов.

Графики отключения света в Черкассах 6 и 7 октября охватывают не только город, но отдельные населенные пункты области.

В Черкассах 6 октября электроэнергию планируют ограничивать с 09.00 до 16.00. В список попали дома на переулках Суботовском и Цуперов, а также на Веселой и В. Великого, сообщает Черкассыоблэнерго.

Часть потребителей по этим адресам должна остаться без питания с 10:00 до 16:00. Речь идет, в частности, об отдельных домах на Суботовском, Цуперов и Веселой.

Отдельно запланированы работы в селе Пастырское. Там перерыв продлится 6 октября с 08:00 до 18:30. Под ограничения попадают дома на Смелянской, Мира, Садовом переулке, улицах Т. Шевченко, Веселовке, Паланке, М. Брайчевского, Кооперативной, Гончаровке и Березовке.





Также электроэнергии не будет по части адресов в поселке Богуново. В списке – дома на Лесной. Время перерыва такое же: с 08:00 до 18:30.

Графики отключения света в Черкассах 6 и 7 октября могут быть важны для тех, кто планирует работу или бытовые дела в указанные часы. Перед началом работ следует учесть заявленный промежуток и заранее зарядить необходимые устройства.

7 октября в Черкассах ограничения запланированы с 10:00 до 17:00. В список вошли дома на Мошногорской, Короля Даниила и Млечной. Также указан отдельный адрес на Я. Мудрого.

Для Пастырского и Богунового 7 октября сохраняется более длительный период - с 08:00 до 18:30. Список адресов в целом соответствует запланированным работам предыдущего дня.

Графики отключения света в Черкассах 6 и 7 октября носят плановый характер. Время может меняться в зависимости от хода работ, поэтому жителям следует следить за актуальными сообщениями оператора сетей.