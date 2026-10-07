Начало отопительного сезона 2026 года в Харьковской области будет зависеть от температуры и решения местных властей.

Начало отопительного сезона 2026 в Харьковской области будет официально определяться с учетом погодных условий.

По постановлению Кабинета Министров №830, отопление должно запускаться после трех суток, когда средняя температура воздуха составляет +8 °C или ниже. Такое правило действует и для завершения периода: его заканчивают после трех дней с температурой более +8 °C.

Так что конкретная дата зависит от погоды. Краткое похолодание еще не означает одновременного запуска батареи во всех населенных пунктах.

Что происходит на Харьковщине

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что зима 2026-2027 годов может быть сложной для региона. По его словам, российские атаки по энергетической инфраструктуре продолжаются, поэтому область готовит несколько вариантов действий по перебоям.

Областные службы работают над защитой энергетических и теплогенерирующих объектов. Параллельно разрабатывают алгоритмы на случай длительного отсутствия электроэнергии или теплоснабжения.

Синегубов призвал жителей иметь собственные резервные источники питания. Речь идет о павербанках, аккумуляторах, солнечных панели и другом оборудовании, которое может понадобиться во время аварийных отключений.

Подготовку к холодам в Харьковской области начали еще до завершения предыдущего сезона. Энергетики и коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме.





Какие решения готовят в Харькове

Городские власти также готовят систему к возможным повреждениям. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что специалисты прорабатывают разные сценарии восстановления тепла и других систем жизнеобеспечения.

По его словам, в предыдущие годы городу приходилось не раз перезапускать отопление и ремонтировать тепловые сети после повреждений. Этот опыт планируется учесть при подготовке к новой зиме.

Отдельное направление – создание так называемых «энергетических островов». Они позволяют снабжать отдельные районы резервной энергией.

В то же время, полностью охватить такими системами весь Харьков невозможно. Потому работы продолжают на отдельных участках. В городе устанавливают блочно-модульные котельные и когенерационное оборудование.

Начало отопительного сезона 2026 года в Харьковской области будет зависеть не только от температуры. На прохождение холодного периода будут также влиять состояние энергосистемы, работа теплосетей и возможные повреждения инфраструктуры.