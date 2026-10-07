Початок опалювального сезону 2026 у Харківській області залежатиме від температури та рішення місцевої влади.

Початок опалювального сезону 2026 у Харківській області офіційно визначатимуть з урахуванням погодних умов.

За постановою Кабінету Міністрів №830, опалення мають запускати після трьох діб, коли середня температура повітря становить +8 °C або нижче. Таке правило діє і для завершення періоду: його закінчують після трьох днів із температурою понад +8 °C.

Тож конкретна дата залежить від погоди. Коротке похолодання ще не означає одночасного запуску батарей у всіх населених пунктах.

Що відбувається на Харківщині

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що зима 2026–2027 років може бути складною для регіону. За його словами, російські атаки по енергетичній інфраструктурі тривають, тому область готує кілька варіантів дій на випадок перебоїв.

Обласні служби працюють над захистом енергетичних і теплогенеруючих об’єктів. Паралельно розробляють алгоритми на випадок тривалої відсутності електроенергії або теплопостачання.

Синєгубов закликав мешканців мати власні резервні джерела живлення. Йдеться про павербанки, акумулятори, сонячні панелі та інше обладнання, яке може знадобитися під час аварійних відключень.

Підготовку до холодів на Харківщині розпочали ще до завершення попереднього сезону. Енергетики та комунальні служби продовжують працювати у посиленому режимі.





Які рішення готують у Харкові

Міська влада також готує систему до можливих пошкоджень. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що фахівці опрацьовують різні сценарії відновлення тепла та інших систем життєзабезпечення.

За його словами, у попередні роки місту доводилося неодноразово перезапускати опалення та ремонтувати теплові мережі після пошкоджень. Цей досвід планують врахувати під час підготовки до нової зими.

Окремий напрям — створення так званих «енергетичних островів». Вони дають змогу забезпечувати окремі райони резервною енергією.

Водночас повністю охопити такими системами весь Харків неможливо. Тому роботи продовжують на окремих ділянках. У місті встановлюють блочно-модульні котельні та когенераційне обладнання.

Початок опалювального сезону 2026 у Харківській області залежатиме не лише від температури. На проходження холодного періоду також впливатимуть стан енергосистеми, робота тепломереж та можливі пошкодження інфраструктури.