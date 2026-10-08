Начало отопительного сезона 2026 года в Одессе: город готовится к возможным блекаутам.

Начало отопительного сезона 2026 в Одессе будет определяться после трех суток, когда средняя температура воздуха составит +8 °C или ниже.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №830. Такой же температурный предел действует во время завершения сезона. Если средняя температура держится выше +8 °C в течение трех суток, отопление может быть завершено.

Так что точной даты запуска батарей пока нет. Погода будет оставаться главным фактором для принятия решения.

Что уже сделали в городе

Одесса готовится к зиме с учетом возможных перебоев со светом и новых атак. Город усиливает автономность тепловой, медицинской и образовательной инфраструктуры.

По словам первого заместителя городского головы Александра Филатова, традиционные работы в тепловом хозяйстве выполнены примерно на 70–80%. Специалисты ремонтируют магистрали, проводят гидравлические испытания и готовят котельные.

Отдельное направление – резервное энергопитание. Устанавливают генераторы, накопители энергии, блочно-модульные котельные и когенерационные установки. Большинство газопоршневых установок уже работает. Остальные проекты продолжают реализовывать.

Автономность усиливается также в больницах и школах. Около четверти медицинских учреждений уже располагают солнечными электростанциями для резервного питания. Образовательные учреждения готовят к работе в условиях длительных отключений.





Пункты несокрушимости и план на случай блекаута

В настоящее время в Одессе работает более 160 муниципальных пунктов несокрушимости. Там можно согреться, зарядить телефоны и использовать резервное питание. Зимой их количество планируется увеличить примерно вдвое.

Городские службы уже провели тренировку на случай полного обесточивания. В частности, проверяли, как быстро доставить генераторы со складов и подключить их на определенных локациях.

По данным мэрии, оборудование подготовили, обслужили и снабдили топливом. Его должны использовать в десятках объектов в каждом районе.

Начало отопительного сезона 2026 года в Одессе будет проходить в условиях сохранения рисков для энергетической инфраструктуры. По оценке Сергея Нагорняка, среди потенциальных целей ударов могут быть крупные города, в частности, Одесса.

В то же время, городские службы продолжают усиливать резервные системы. По оценке Александра Филатова, в случае полного обесточивания связь может сохраняться около 4-6 часов. Этого времени должно хватить для координации служб и запуска необходимых мер.