Початок опалювального сезону 2026 в Одесі: місто готується до можливих блекаутів

Початок опалювального сезону 2026 в Одесі визначатимуть після трьох діб, коли середня температура повітря становитиме +8 °C або нижче.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №830. Така сама температурна межа діє під час завершення сезону. Якщо середня температура тримається вище +8 °C протягом трьох діб, опалення можуть завершувати.

Тож точної дати запуску батарей поки немає. Погода залишатиметься головним фактором для ухвалення рішення.

Що вже зробили в місті

Одеса готується до зими з урахуванням можливих перебоїв зі світлом та нових атак. Місто посилює автономність теплової, медичної та освітньої інфраструктури.

За словами першого заступника міського голови Олександра Філатова, традиційні роботи в тепловому господарстві виконані приблизно на 70–80%. Фахівці ремонтують магістралі, проводять гідравлічні випробування та готують котельні.

Окремий напрям — резервне енергоживлення. Встановлюють генератори, накопичувачі енергії, блочно-модульні котельні та когенераційні установки. Більшість газопоршневих установок уже працює. Інші проєкти продовжують реалізовувати.

Автономність посилюють також у лікарнях і школах. Близько чверті медичних закладів уже мають сонячні електростанції для резервного живлення. Освітні установи також готують до роботи в умовах тривалих відключень.





Пункти незламності та план на випадок блекауту

Нині в Одесі працює понад 160 муніципальних Пунктів незламності. Там можна зігрітися, зарядити телефони та скористатися резервним живленням. Узимку їхню кількість планують збільшити приблизно вдвічі.

Міські служби вже провели тренування на випадок повного знеструмлення. Зокрема, перевіряли, як швидко доставити генератори зі складів та підключити їх на визначених локаціях.

За даними мерії, обладнання підготували, обслужили та забезпечили паливом. Його мають використовувати на десятках об’єктів у кожному районі.

Початок опалювального сезону 2026 в Одесі проходитиме в умовах збереження ризиків для енергетичної інфраструктури. За оцінкою Сергія Нагорняка, серед потенційних цілей ударів можуть бути великі міста, зокрема Одеса.

Водночас міські служби продовжують посилювати резервні системи. За оцінкою Олександра Філатова, у разі повного знеструмлення зв’язок може зберігатися близько 4–6 годин. Цього часу має вистачити для координації служб та запуску необхідних заходів.