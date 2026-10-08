Денежная помощь в Львовской области доступна предпринимателям в рамках третьего этапа грантовой программы от Каритаса Украины.

Денежная помощь во Львовской области предусматривает микрогранты до 237 тыс. грн. до налогообложения.

Речь идет о поддержке действующих микро-, малых и средних предприятий в рамках проекта Remarket. Податься могут владельцы дел в сфере пчеловодства, швейного производства, пекарства и смежных направлений, сообщает Caritas Ukraine.



На что можно потратить деньги

Грант позволяют использовать для покупки производственного оборудования, обновления имеющейся техники и других расходов, предусмотренных правилами программы.

В то же время, деньги нельзя направлять на обычные ежедневные расходы компании.

При отборе заявителей важно не просто перечислить необходимые покупки. Предприниматель должен объяснить, какую проблему поможет решить инвестиция и какой результат она даст.

Среди ожидаемых показателей – увеличение производства или продаж, повышение производительности, выход на новые рынки или появление дополнительных рабочих мест.









Кто может принять участие

Претендовать на финансирование могут компании, работающие более шести месяцев в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской или Хмельницкой областях.

Также бизнес должен иметь клиентов и подтвержденные продажи, план дальнейшего развития и понимания зачем нужно финансирование.

Участники должны быть готовы приобщаться к планированию, обучению и отчетности.

Дополнительное внимание организаторы будут уделять компаниям, расширяющим коммерческие связи. Также среди приоритетных категорий — предприятия, которыми владеют или руководят женщины, молодежь, старшие люди, ветераны, люди с инвалидностью и представители этнических меньшинств.

Когда нужно подать заявку

Анкеты для отдельных регионов доступны в документе с приглашением на участие. Там же можно найти требования к кандидатам.

Для потенциальных участников также обнародовали ответы на часто задаваемые вопросы относительно микрогрантов.

Конечный срок подачи – воскресенье, 11 октября, включительно . Конкурс открыт и предусматривает отбор, поэтому сама заявка не означает автоматического получения денег.

Денежная помощь в Львовской области является частью трехлетнего проекта Remarket. Его цель – поддержать развитие украинского предпринимательства и способствовать экономическому восстановлению страны.

Инициатором выступает Каритас Украины совместно с партнерами из Украины и Европы. Финансирование предоставляются швейцарскими и другими международными организациями.