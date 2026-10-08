Грошова допомога у Львівській області доступна підприємцям у межах третього етапу грантової програми від Карітасу України.

Грошова допомога у Львівській області передбачає мікрогранти до 237 тис. грн до оподаткування.

Йдеться про підтримку чинних мікро-, малих і середніх підприємств у межах проєкту Remarket. Податися можуть власники справ у сфері бджільництва, швейного виробництва, пекарства та суміжних напрямів, повідомляє Caritas Ukraine.



На що можна витратити кошти

Грант дозволяють використати для купівлі виробничого обладнання, оновлення наявної техніки та інших витрат, передбачених правилами програми.

Водночас гроші не можна спрямовувати на звичайні щоденні витрати компанії.

Під час відбору заявників важливо не просто перелічити необхідні покупки. Підприємець має пояснити, яку проблему допоможе вирішити інвестиція та який результат вона дасть.

Серед очікуваних показників — збільшення виробництва чи продажів, підвищення продуктивності, вихід на нові ринки або поява додаткових робочих місць.





Хто може взяти участь

Претендувати на фінансування можуть компанії, які працюють понад шість місяців у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській або Хмельницькій областях.

Також бізнес повинен мати клієнтів і підтверджені продажі, план подальшого розвитку та розуміння, навіщо потрібне фінансування.

Учасники мають бути готовими долучатися до планування, навчання та звітування.

Додаткову увагу організатори приділятимуть компаніям, які розширюють комерційні зв’язки. Також серед пріоритетних категорій — підприємства, якими володіють або керують жінки, молодь, люди старшого віку, ветерани, люди з інвалідністю та представники етнічних меншин.

Коли потрібно подати заявку

Анкети для окремих регіонів доступні в документі із запрошенням до участі. Там же можна знайти вимоги до кандидатів.

Для потенційних учасників також оприлюднили відповіді на поширені запитання щодо мікрогрантів.

Кінцевий термін подання — неділя, 11 жовтня, включно. Конкурс є відкритим і передбачає відбір, тому сама заявка не означає автоматичного отримання грошей.

Грошова допомога у Львівській області є частиною трирічного проєкту Remarket. Його мета — підтримати розвиток українського підприємництва та сприяти економічному відновленню країни.

Ініціатором виступає Карітас України спільно з партнерами з України та Європи. Фінансування надають швейцарські та інші міжнародні організації.