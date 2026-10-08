Денежная помощь в Николаевской области предусмотрена для уязвимых категорий населения, проживающих на территориях, где продолжаются или продолжались боевые действия.

Денежная помощь в Николаевской области предоставляется в рамках программы «Зимняя поддержка», сообщает ПФУ .

Условия выплаты установлены постановлением Кабинета Министров Украины №1084 от 3 сентября 2026 года. Программа включает жителей Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Куда обращаться за выплатой

Место подачи заявления зависит от того, к какому списку относится территориальная община.

Для обитателей общин из первого списка предусмотрено несколько вариантов. Документы можно предоставить в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, центре предоставления административных услуг или через уполномоченного работника исполнительного органа соответствующего сельского, поселкового или городского совета.

Для жителей общин, указанных во втором списке, порядок иной. Им нужно обращаться непосредственно в сельский, поселковый или городской совет.

Поэтому перед оформлением следует проверить, в какой именно перечень входит населенный пункт.

Кто может получить деньги

Денежная помощь в Николаевской области предназначена не всем жителям, а отдельным категориям граждан.

К ним относятся люди с инвалидностью. Также право на выплату имеют граждане, получающие жилищную субсидию или отдельные виды государственной помощи семьям с детьми.

Еще одна категория — внутренне перемещенные лица, получающие пособие на жительство.

Следовательно, способ подачи документов зависит прежде всего от места жительства. Если община входит в первый список, доступны три варианта обращения. Для второго перечня заявление подается в орган местного самоуправления.