Грошова допомога у Миколаївській області передбачена для вразливих категорій населення, які проживають на територіях, де тривають або тривали бойові дії.

Грошова допомога у Миколаївській області надається в межах програми «Зимова підтримка», повідомляє ПФУ.

Умови виплати визначені постановою Кабінету Міністрів України №1084 від 3 вересня 2026 року. Програма охоплює мешканців Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Куди звертатися за виплатою

Місце подання заяви залежить від того, до якого переліку належить територіальна громада.

Для жителів громад із першого переліку передбачено кілька варіантів. Документи можна подати у сервісному центрі Пенсійного фонду України, центрі надання адміністративних послуг або через уповноваженого працівника виконавчого органу відповідної сільської, селищної чи міської ради.

Для мешканців громад, зазначених у другому переліку, порядок інший. Їм потрібно звертатися безпосередньо до сільської, селищної або міської ради.

Тому перед оформленням варто перевірити, до якого саме переліку входить населений пункт.

Хто може отримати гроші

Грошова допомога у Миколаївській області призначена не всім мешканцям, а окремим категоріям громадян.

До них належать люди з інвалідністю. Також право на виплату мають громадяни, які отримують житлову субсидію або окремі види державної допомоги сім’ям з дітьми.

Ще одна категорія — внутрішньо переміщені особи, які отримують допомогу на проживання.

Отже, спосіб подання документів залежить насамперед від місця проживання. Якщо громада входить до першого переліку, доступні три варіанти звернення. Для другого переліку заява подається до органу місцевого самоврядування.