Начало отопительного сезона 2026 года в Житомирской области будет зависеть от погоды и готовности теплоснабжающей системы.

Начало отопительного сезона 2026 года в Житомирской области в Житомире под угрозой, если в ближайшее время не разблокируют счета КП «Житомиртеплокоммунэнерго».

Об этом 6 октября на внеочередной сессии городского совета сообщил руководитель предприятия Дмитрий Рогожин.

По его словам, город должен получить необходимые объемы газа после заключения договора с "Нефтегаз Трейдинг". Пакет документов уже был подготовлен. Депутаты также согласовали соответствующее соглашение.

Цена голубого топлива для населения составляет 8,82 гривны за кубометр. Для бюджетных учреждений – 16,39 гривны. Остальные потребители будут платить 17,59 гривны. Последняя сумма может изменяться ежемесячно в зависимости от рынка.

Подготовку городской системы к холодам осложнил арест счетов. Их заблокировали 24 апреля из-за долгов за газ. Поэтому часть работ выполняли с отсрочкой платежей поставщикам.

Основные котельные подготовили для работы еще летом. В настоящее время специалисты завершают ремонт нескольких участков сетей и работают с владельцами зданий.

Впрочем, проблема остается. Если счета не разблокируют, начало отопительного сезона 2026 в Житомирской области может оказаться под угрозой. Рогожин говорит, что переговоры продолжаются и решить вопрос планируется в течение одной-двух недель.

Оборудование и работники

Для стабильной работы зимой предприятие устанавливает когенерационные установки и генераторы. Часть оборудования передали международным партнерам. В частности, USAID предоставило котлы, а Швейцария – генераторы.

Есть и кадровая проблема. На зимний период необходимо набрать до 150 сезонных работников. Сейчас не хватает около 20 человек. Больше всего нужны операторы котельных и специалисты для запуска и перезапуска оборудования.

Изменится ли тариф

Для населения стоимость тепла останется на уровне действующего тарифа с 2017 года. В то же время затраты предприятия выросли из-за более дорогой воды, электроэнергии, распределения газа и оплаты труда.

Рогожин не исключает, что из-за этого предприятию понадобится финансовая поддержка из городского бюджета. В то же время, жители общины последние три года исправно оплачивают тепло. Пока задолженности населения перед предприятием нет.

Единой даты старта отопления для всей Украины нет. По правилам сезон начинают не позднее чем после трех суток со средней температурой +8 °C или ниже. Окончательное решение принимают местные власти.