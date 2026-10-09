Начало отопительного сезона 2026 года в Винницкой области в Виннице близится к завершающему этапу подготовки.

Начало отопительного сезона 2026 года в Винницкой области будет зависеть от погоды и решения городских властей.

Коммунальщики уже начали заполнять внутридомовые сети водой. За неделю теплоноситель подали до 499 многоэтажек из 1211 запланированных. Об этом рассказал начальник службы транспортировки энергии КП «Винницагортеплоэнерго» Александр Осовский.

На тепловом пункте по улице Дачной, 9-А, специалисты постепенно заполняют систему. Защелки открывают не сразу, чтобы избежать гидроудара и возможных повреждений труб.

После этого проверяют давление и ищут истоки. Особое внимание уделяется подвалам, радиаторам и запорной арматуре.

Тепловой пункт на Дачной обеспечивает три подъезда, где расположено 108 квартир. Летом здесь отремонтировали внутренние сети, заменили часть труб и проверили оборудование.

Жителей также просят осмотреть собственные радиаторы и убедиться, что они не протекают.

Подготовка основных объектов завершена

По словам Александра Осовского, основные работы на котельных, тепловых пунктах, камерах и сетях были завершены до 1 сентября. В то же время, на отдельных участках еще продолжается реконструкция.

В частности, работы проводятся на улицах Балабы Тычины и Космонавтов.

В день работники прорабатывают около 80 многоэтажек. Заполнение сетей производят вместе с управленческими компаниями, ЖЭО и ОСМД. Если во время проверки находят порывы, они должны быть устранены до запуска теплоснабжения.

Именно это должно сократить время подачи тепла после соответствующей команды городских властей.

Когда отопление может быть включено

Работы по заполнению внутренних сетей будут продолжаться до октября. После этого предприятие будет ждать решения городских властей о старте сезона.

Начало отопительного сезона 2026 года в Винницкой области будет определяться с учетом температуры воздуха. Обычно отопление в жилых домах начинается после трех суток, когда среднесуточная температура составляет +8 °C или ниже.

Единой даты для всей Украины нет. Окончательное решение принимается органами местного самоуправления. Так что даже после завершения технической подготовки батареи в домах не обязательно заработают сразу — все будет зависеть от погоды.