Начало отопительного сезона 2026 года в Черкасской области будет зависеть от фактической температуры воздуха, а не от определенной даты календаря.
Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.
По правилам тепло должно подавать после того, как среднесуточная температура в течение трех суток составляет +8 °C или ниже. Конкретное решение принимают местные власти.
Для Черкасской области средней датой такого перехода считают 20 октября. В большинстве регионов соответствующие погодные условия обычно устанавливаются в третьей декаде месяца.
Но в этом году ситуация может оказаться другой. Метеорологическая осень в Украине началась на девять дней позже климатической нормы. Устойчивый переход температуры через +15 °C в сторону понижения произошел с опозданием.
Поэтому синоптик не исключает, что охлаждение до средних показателей +8 °C придет позже. В то же время, прогноз пока не позволяет назвать точный день. Многое будет зависеть от дальнейшей погоды.
Что происходит в Черкассах
В городе уже начали заполнять отопительные системы в многоэтажках. Жителей просят не откладывать ремонтные работы в квартирах.
Перед подачей теплоносителя следует завершить замену батарей, кранов, полотенцесушителей и других деталей. После заполнения сети необходимо проверить оборудование на возможные протечки.
Это поможет избежать затоплений и аварийных ситуаций при запуске.
Начало отопительного сезона 2026 года в Черкасской области будет зависеть от готовности городских теплосетей, жилых домов и других объектов.
Когда появится тепло
Единой даты запуска отопления для всей страны нет. В каждом регионе решения принимаются отдельно, ориентируясь, прежде всего, на погодные условия.
Согласно постановлению Кабмина №830, температурный порог составляет +8 °C. Если холодная погода держится не менее трех суток, местные власти могут принять решение о начале периода.
Предварительные прогнозы указывают на более теплую норму зиму. Однако отдельные волны резкого похолодания возможны. Именно поэтому точный день запуска отопления в Черкассах определить невозможно.