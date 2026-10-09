Начало отопительного сезона 2026 года в Черкасской области может состояться позже обычного.

Начало отопительного сезона 2026 года в Черкасской области будет зависеть от фактической температуры воздуха, а не от определенной даты календаря.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По правилам тепло должно подавать после того, как среднесуточная температура в течение трех суток составляет +8 °C или ниже. Конкретное решение принимают местные власти.

Для Черкасской области средней датой такого перехода считают 20 октября. В большинстве регионов соответствующие погодные условия обычно устанавливаются в третьей декаде месяца.

Но в этом году ситуация может оказаться другой. Метеорологическая осень в Украине началась на девять дней позже климатической нормы. Устойчивый переход температуры через +15 °C в сторону понижения произошел с опозданием.

Поэтому синоптик не исключает, что охлаждение до средних показателей +8 °C придет позже. В то же время, прогноз пока не позволяет назвать точный день. Многое будет зависеть от дальнейшей погоды.

Что происходит в Черкассах

В городе уже начали заполнять отопительные системы в многоэтажках. Жителей просят не откладывать ремонтные работы в квартирах.

Перед подачей теплоносителя следует завершить замену батарей, кранов, полотенцесушителей и других деталей. После заполнения сети необходимо проверить оборудование на возможные протечки.

Это поможет избежать затоплений и аварийных ситуаций при запуске.

Начало отопительного сезона 2026 года в Черкасской области будет зависеть от готовности городских теплосетей, жилых домов и других объектов.

Когда появится тепло

Единой даты запуска отопления для всей страны нет. В каждом регионе решения принимаются отдельно, ориентируясь, прежде всего, на погодные условия.

Согласно постановлению Кабмина №830, температурный порог составляет +8 °C. Если холодная погода держится не менее трех суток, местные власти могут принять решение о начале периода.

Предварительные прогнозы указывают на более теплую норму зиму. Однако отдельные волны резкого похолодания возможны. Именно поэтому точный день запуска отопления в Черкассах определить невозможно.